Manapság talán minden korábbinál nagyobb a kereslet a letisztult, vékony és könnyen hordozható, de egyben elegendő nyers erővel bíró laptopok, ha úgy tetszik, ultrabookok iránt. A kategória trónján közel húsz éve a MacBook Airek pihennek – az Apple olyan tempóban értékesíti ezeket a laptopokat, mintha legalábbis ingyen osztogatnák őket. Ettől függetlenül a konkurencia is kezd felzárkózni, főleg az utóbbi években lett minden korábbinál szorosabb a verseny. Sőt, ha a konkrét specifikációkat nézzük, a windowsos laptopok a legtöbb területen sokkal többet kínálnak, mint az Apple MacBookjai.

Ilyen a Lenovo egyik idei dobása is, a ThinkPad X9, ami 14 hüvelykes kijelzőjével, 1,25 kilogrammos súlyával és rendkívül kompakt, illetve vékony kialakításával az egyik legjobb MacBook Air-alternatíva, amit a piacon találni. A probléma csak az, hogy a magas minőség mellé az Apple-höz hasonlóan a Lenovo is combos árcédulát párosít, amitől könnyebben el lehetne tekinteni, ha az új ThinkPad egy kompromisszummentes laptop lenne. De nem az. Mutatjuk, mit érdemes tudni a ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Editionről, a Lenovo jelenleg még kissé túlárazott, de annál nagyobb potenciállal bíró laptopjáról.

18 Galéria: Lenovo ThinkPad X9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kívül-belül prémium

A ThinkPad csomagolásában nem sok extrát találunk, a 65 wattos hálózati adapteren, az USB-C-s adatkábelen és a kötelező használati útmutatón felül nem kapunk tartozékokat. Maga a laptop kialakítása abszolút a prémiumkategóriát képviseli. Az alumíniumház megmunkálása első osztályú, ahogy az összeszerelési minőségre sem lehet különösebb panasz. Az egyedüli furcsa elem a laptop alján végigfutó, kitüremkedő sáv, aminek két végén a csatlakozókat találjuk, alján pedig a rendkívül jól szóló sztereó hangszórókat. A ThinkPad bal oldalán egy HDMI- és egy USB Type C port, míg a jobb oldalán egy audio jack és egy második USB Type C port fogad minket.

Nincs tehát SD-kártya-olvasó, ami a kreatív iparban dolgozók számára nagy hátrány lehet.

A billentyűzet fehér háttérvilágítást kapott, Copilot+ PC révén pedig a beépített Copilot gomb sem maradhatott le. Felül a megszokott funkcióbillentyűkkel találkozhatunk, hátrány viszont, hogy a magyar kiosztásban néhány billentyű kisebb lett a többinél – ilyen az ő, az ú, az á és az ű billentyűk, miközben az é vagy az í a többivel megegyező méretet kapott. Gépelés esetén ez nem éppen a legkényelmesebb, az Enter billentyű szűkítésével vagy a teljes billentyűzet szélesebbé tételével ezt ki lehetett volna küszöbölni – így viszont maradnak az elgépelések, míg meg nem szokjuk az enyhén eltérő kialakítást.

18 Galéria: Lenovo ThinkPad X9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Cserébe a jobb felső sarokban kapunk egy ujjlenyomat-olvasót, illetve egy olyan trackpedet, ami a legjobb, amit eddig windowsos laptopban próbáltunk. A Lenovo vette a fáradságot, és lemásolta az Apple Force Touch érintőpadjait, így bárhol is nyomjuk le azt – legyen az akár a legtetején, a szóközbillentyűhöz legközelebb eső részen –, az érzékelni fogja a kattintást, amit egy finom rezgéssel jelez számunkra a trackpad. A felület továbbá támogatja a két- és háromujjas mozdulatokat is, panasz tehát egyáltalán nem lehet rá, az új ThinkPad trackpadje hibátlan.

Nem kompromisszummentes

Hasonlóképp vélekedünk a laptop kijelzőjéről is. Egy 14 hüvelykes, 16:10-es képarányú, 2880 × 1800 képpontos, akár 500 nites csúcsfényerő és 120 hertzes képfrissítésre is képes OLED-panelt kapunk, ami a DCI-P3-as színskála 100 százalékát lefedi, emellett pedig érintésérzékeny is. Hogy utóbbira mi szükség volt, azt nem teljesen értjük, véleményünk szerint nem sok keresnivalója van laptopban érintőkijelzőnek, ha ahhoz nincs valami funkció társítva. A ThinkPad X9 kijelzője viszont nem levehető, nem hajlítható 360 fokban hátra (csak 180 fokban), és nem alakítható tabletté sem, így teljesen kiaknázatlan maradt ez a terület. Ettől eltekintve a kijelző bravúros, a színhűségnek, a tökéletes feketéknek és a magas képfrissítésnek hála még a Facebookot pörgetni is élmény.

18 Galéria: Lenovo ThinkPad X9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

A kijelző fölött egy kitüremkedő kameraszigetet találunk, aminek közepén egy nyolc megapixeles kamera kapott helyet, ennek minősége meglepően jó – több mint elegendő lesz a videóhívásokhoz. Ugyancsak találunk még a kameraszigetben infravörös és közelség érzékelőt,

így az ujjlenyomatos beléptetés mellett akár 3D-s arcfelismerést is választhatunk.

A készülék belsejében egy Intel Core Ultra 7 258V chip ketyeg, dedikált videókártya nélkül. Nyolc magjával a lapka szélsebesen intézi a hétköznapi dolgokat, még néhány régebbi vagy egyszerűbb grafikájú játék sem fog ki rajta – ugyanakkor egy Apple-féle M4-es chip minden területen lekörözi az Intel tavaly ősszel bemutatott megoldását. Memóriából ugyancsak nincs hiány, a nálunk járó modell 32 gigabyte RAM-mal volt szerelve, míg tárhelyből egy terabyte jár a ThinkPad X9 mellé – természetesen SSD.

Az üzemidő ugyanakkor hagy némi kívánnivalót maga után. Önmagában az 55 wattórás egységgel még nem feltétlenül lenne probléma, az Intel chipje viszont falja az energiát, éppen ezért egy töltéssel csak szűkösen lehet átvészelni egy munkanapot. A közel kéthetes tesztidőszak alatt egy töltéssel átlagosan 6,5-7 órás képernyőidőt értünk el, változatos feladatokat végezve. Ebben volt internetes böngészés, szövegszerkesztés, YouTube-videók nézése, táblázatszerkesztés és videóhívás is – a nap végére viszont már elengedhetetlenné vált az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása. Összehasonlításképp a közel ötéves M1 chipes MacBook Próm ugyanezeket a feladatokat úgy végzi el, hogy a nap végére 40 százaléknyi töltöttség marad benne.

18 Galéria: Lenovo ThinkPad X9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Megdorgál, ha rosszul ülök előtte

A ThinkPad X9-nek viszont van egy különlegessége, méghozzá az, hogy tagja a Lenovo Aura Edition laptopcsaládjának, amit az Intellel közösen fejlesztettek ki. Az Aura Edition modellek alapját a legújabb generációs Intel Core Ultra processzorok adják, melyek beépített neurális feldolgozóegységgel (NPU) rendelkeznek. Ez a dedikált AI-chip teszi lehetővé, hogy a laptopok minden korábbinál hatékonyabban hajtsanak végre intelligens feladatokat, ahelyett hogy a központi processzort terhelnék. De mit is jelent ez a gyakorlatban?

Az Aura Edition laptopok olyan exkluzív funkciókat kínálnak, mint a Smart Share, amellyel elég a telefonunkat a géphez érinteni a fotók és fájlok azonnali áthúzásához. A billentyűzet funkciósávjában emellett találunk egy mode gombot is – ezt lenyomva egy új felületet nyithatunk meg. Az Együttműködés mód például egyetlen felületről kezeli a videóhívások összes beállítását, a Pajzs mód azonnal bekapcsolja a VPN-t, a beépített kamera segítségével pedig észleli, ha valaki a hátunk mögül figyeli a kijelzőt – ilyenkor a magánszféra védelmében azonnal elhomályosítja azt.

Van viszont még Figyelem és Wellness mód is – előbbi a zavaró értesítéseket blokkolja, míg utóbbi a kamerát használva képes ránk szólni, ha nem helyesen ülünk a laptop előtt, esetleg rossz a testtartásunk. Emellett szemünk egészségét is előtérbe helyezi. Ha engedélyezzük a Wellness módot, a laptop minden, kijelző nézésével töltött húsz perc után húsz másodpercig egy legalább húsz lábra (kb. 6 méterre) elhelyezkedő tárgy nézésére szólít fel minket. Hát mi a high-tech, ha nem ez?

18 Galéria: Lenovo ThinkPad X9 Fotó: Papajcsik Péter / Index

Összegezve

A Lenovo tehát egy remek laptopot tett le az asztalra, ami amellett, hogy rendkívül könnyen hordozható, a hétköznapi feladatok villámgyors végzéséhez is elegendő teljesítménnyel rendelkezik. Megér ugyanakkor mindez több mint 850 ezer forintot? Aligha. Ha beéri egy gyengébb, Intel Core Ultra 5-ös chippel, 512 gigabyte tárhellyel és egy alacsonyabb felbontású, nem érintésérzékeny kijelzővel, akkor 770 ezret kér el a Lenovo a laptopért, ami figyelembe véve, hogy mennyi mindentől esik el a felhasználó, még rosszabb ár-érték aránynak minősül.

Félreértés ne essék, az Aura Edition adta extrák érdekesek, egyesek számára pedig hasznosak is lehetnek, felépítés és specifikációk terén azonban már 2-300 ezer forinttal olcsóbban is találni hasonló kaliberű laptopot más gyártók kínálatában. Egy Asus ZenBook 14 például Intel Core Ultra 9 chippel, 32 gigabyte memóriával és egy terabyte SSD-tárhellyel már 550 ezer környékén beszerezhető, míg az M4-es MacBook Air 500 ezerről indul – igaz, papíron az előbb felsorolt laptopokénál kisebb tárhellyel és kevesebb memóriával.

A Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 itthon csak szürke színben kapható, értelemszerűen nálunk is ez a modell járt.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)