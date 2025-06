Napokon belül a világűr felé veszi az irányt Kapu Tibor, a HUNOR-program első magyar űrhajósa. A Spacejunkle Űrutazás podcast Floridából jelentkezett be, ahol Tibor jelenleg karanténban készül a június 10-i startjára. A beszélgetésben szó esett a képzések kihívásairól, az űrbéli hétköznapok előtti izgalmakról és arról is, hogyan éli meg a helyzetet a család – különösen az édesanya, aki már „nagyon letudná az egészet”.

A magyar űrhajós szerint az utolsó napokat semmiképp sem lehet tétlenségben tölteni. A karanténidőszak hosszabbodása lehetőséget adott újabb ismétlőtréningekre, cargorendszerezésre és cirkadián ritmusuk átállítására. „Most már kora este fekszünk, és hajnalban kelünk, hogy a fellövés időpontjához igazítsuk a bioritmusunkat” – mesélte. A program sűrű, az űrutazásra való felkészülés utolsó napjai sem kevésbé intenzívek, mint az elmúlt három év, amit a NASA, a SpaceX és az Axiom Space berkein belül töltött.

A családi háttér támogatása ebben a küldetésben is kulcsfontosságú. Tibor szerettei Floridában tartózkodnak, és ott is maradnak egészen a dokkolásig. Édesanyja minden új hír hallatán „lesápad”, de büszkesége és aggodalma együtt járnak. A karantén ellenére volt lehetőség találkozásokra is – természetesen szigorúan a szabályokat betartva –, ami némi lelki felüdülést hozott ebben a sűrű időszakban.

Kapu Tibor visszatekintett az elmúlt évekre is. Az „overwarming” (túlfűtött – a szerk.) érzésével írta le a rengeteg pozitív impulzust, amely a kiképzés alatt érte – legyen szó NASA-bázison saját kártyával való belépésről, SpaceX-szkafander-próbáról vagy az Axiom Space csapatával töltött pillanatokról.

Ez egy olyan érzés, amit sosem fogok elfelejteni

– mondta. A ceremoniális búcsúzások, a felvarrók kihelyezése, a makettekhez ragasztott emlékezések és nem utolsósorban az űrhajóstorták egyaránt a lezárás és az újrakezdés határán álltak.

Az űrállomásra való megérkezés után sem lesz idő az unatkozásra: Tibor és társai rekordszámú, összesen 60 kísérletet hajtanak végre – ebből 25 magyar. Az űrhajós nemcsak a lebegést, a kupola látványát és a súlytalanság játékosságát várja izgatottan, hanem a kísérletezést is – különösen a magyar fejlesztések kapcsán. Emellett fontos számára az is, hogy a fedélzetről diákokkal kommunikáljon majd, átadva az élményt és a tudást a következő generációnak.

„A bajtársiasság és a hovatartozás érzését is várom” – fogalmazott Tibor, akinek története már most inspirációként szolgál mindazoknak, akik hisznek benne, hogy egy kis országból is el lehet jutni a csillagok közé – kell hozzá egy adag kitartás, rengeteg felkészülés és talán egy kis űrtorta is.

(Borítókép: Kapu Tibor 2025. február 5-én. Fotó: Marek Antoni Iwaczuk / SOPA Images / LightRocket / Getty Images)