A NASA elhalasztotta Kapu Tiborék keddi űrutazását erős szél miatt – jelentette be hétfőn a SpaceX. A tervezett június 10-e helyett, június 11-én, magyar idő szerint délután két órakor tervezik a Falcon 9 űrhajó Axiom Space Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajójának felbocsátását. A tartalék indítási lehetőség pedig június 12-én, hét óra 37 perckor áll rendelkezésre. A sajtóközlemény szerint a küldetésről körülbelül két órával a felszállás előtt élő közvetítés kezdődik.

Mint írják, ez lesz az első repülése a küldetést támogató Dragon űrhajónak. Az űrben töltött idő alatt a legénység több mint hatvan tudományos kísérletet és bemutatót végez majd, leginkább a Föld megfigyelésére összpontosítva.

Kapu Tibor űrutazását már több alkalommal is elhalasztották, legutóbb június 9-ről június 10-re. Az amerikai Peggy Whitson parancsnokból, Shubhanshu Shukla indiai pilótából, a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewskiből és a magyar Kapu Tiborból álló legénység 14 napot tölt majd az űrállomáson, ahol az Axiom-küldetéseket tekintve rekordszámú tudományos és technikai kísérletet végeznek el.

Az űrhajósok korábban elmondták, hogy az indulást megelőző karantént már az űrbelihez hasonló szoros beosztást követve töltik. Peggy Whitson elmondta, hogy az indulás napján nem lesz személyes szabadidejük. Mint mondta, ez egy siess és várj nap lesz, amikor különböző mozzanatokkal kell időre elkészülni, azután várakozni. Mint mondta, nagyon lelkes, jól összekovácsolódott, jókedvű csapatot alkotnak.

Kapu Tiborral kapcsolatban azt mondta, hogy ő fogja össze a csapatot, és mindenkire ráragad a lelkesedése. A többi űrhajós szintén kiemelte, hogy nagyon jó csapatot alkotnak, és szerencséjüknek érzik, hogy Peggy Whitson a parancsnokuk.

Utazik a Tévémaci és az Erős Pista is

Kapu Tibor korábban elárulta, hogy rengeteg jó tanácsot kapott Farkas Bertalantól, aki személyesen is ott lesz az indításnál. Ráadásul, nála lesz a Farkas által egykor az űrbe vitt, űrruhába öltöztetett Tévémaci is, ami személyes poggyásza felét kitölti, és nagyon büszke rá.

A nemzeti ételekkel kapcsolatban annyit tudni, hogy Kapu Tibor a Stühmer különleges NASA-előírásokhoz igazított űrcsokiját viszi magával, valamint Erős Pistát és Piros Aranyat is. Utóbbiakat nagyra értékelik az űrhajósok, mert az űrben rendszerint erős ízekre vágynak.

Kapu Tibor a héten a floridai karanténból adott interjút a Spacejunkle Űrutazás podcastben. A beszélgetés alatt többek között beszélt a képzés kihívásairól, az űrbéli hétköznapok előtti izgalmakról, továbbá arról is, családja hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet.

Kiemelte, hogy a családi háttér támogatása ebben a küldetésben is kulcsfontosságú. Tibor szerettei Floridában tartózkodnak, és ott is maradnak egészen a dokkolásig. Édesanyja minden új hír hallatán „lesápad”, de büszkesége és aggodalma együtt járnak. A karantén ellenére volt lehetőség találkozásokra is – természetesen szigorúan a szabályokat betartva –, ami némi lelki felüdülést hozott ebben a sűrű időszakban.

Magyar az égen

Mint megírtuk, az új magyar űrhajós küldetését elindító programot még egy 2021. július végén megjelent kormányhatározat indította el, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentett be. Ezt követte augusztusban a magát Bay Zoltán Hold-radar kísérletének 75. évfordulójához kötő magyar űrprogram, ami a nemzetközi kapcsolatok, az innováció és az űripar nemzetgazdasági jelentősége az EU és az Európai Űrügynökség stratégiájával összhangban álló célokat tűzött ki.

Az űrhajóst kiválasztó programot Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos hirdette ki, ekkor jelentették be a program hivatalos nevét, a Hungarian to Orbitot vagyis HUNOR-t. A HUNOR koordinációját az Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma végezte, a keretében elvégzett feladatok tudományos és technikai tartalmát az Európai Űrügynökség, a NASA, az Axiom Space és az Űrkutatási Tudományos Tanács adta.

Kapu Tiborra 2024 májusában esett a választás, tartalékosa pedig Cserényi Gyula lett, – akiből szintén lehet űrhajós – míg Schlégl és Szakály a földi támogatóegységben kaptak szerepet. Miután kiválasztották a HUNOR programba, elkezdődött a felkészítése: kapott túlélési kiképzést és pilótaképesítést szerzett. Az űrhajóskiképzést az Európai Űrügynökség (ESA) akkreditálta, de a NASA-nál, a japán űrügynökségnél és az Axiomnál is elvégezte. Szimulációban kipróbálta az indítást, elpróbálta az indulás napját, elsajátította a Nemzetközi Űrállomással kapcsolatos tudnivalókat, a SpaceX-nél saját űrruhát kapott és megismerte a Dragon űrhajó működését.

Kulisszatitkokat árult el a program ötletgazdája

Ferencz Orsolya, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos lapunknak elárulta, hogy

Teljes egészében magyar nemzeti kutatóprogramot hajtunk végre, ráadásul az egész Axiom–4 misszió rekordszámú tudományos tartalmának mintegy fele tisztán magyar kísérlet lesz, a másik felén osztozik az indiai és lengyel űrhajós. Azt hiszem, erre a teljesítményre is büszkék lehetünk. Kapu Tibor űrállomáson töltött kutatási idejével a magyar szakembergárda tudott kalkulálni. Ettől függetlenül természetesen nemzetközi együttműködésben valósul meg a HUNOR.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen jelentősége van az űrhajósprogramnak az ország szempontjából, kijelentette: „Az első, ami mindenkinek eszébe jut, az a presztízs. Természetesen a mai napig nagy jelentősége van annak, ha valaki eljut a Nemzetközi Űrállomásra, még mindig hétszáznál kevesebb ember járt az űrben, de legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb az, hogy Kapu Tibor jelentős kutatási tevékenységet végez majd el”.

(Borítókép: Kapu Tibor Budapesten 2024. május 27-én. Fotó: KKM / MTI)