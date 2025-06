Megannyi várakozás és talán még annál is több szivárogtatás után pünkösdhétfőn elstartolt a 2025-ös Worldwide Developer Conference, az Apple közel egy héten át tartó fejlesztői konferenciája. Az eseményt az elmúlt évekhez hasonlóan egy élő közvetítés nyitotta meg, ahol az almás vállalat bemutatta az iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS és tvOS alapoktól újratervezett változatait. Mutatjuk a legfontosabb bejelentéseket.

Az Apple-rajongók számára két olyan dátum található a kalendáriumban, amely talán még a karácsonyt is felülmúlja – az egyik a WWDC, a másik pedig a szeptemberi Apple Event, ahol a legújabb iPhone-okat leplezi le a vállalat. Szerencséjükre a Worldwide Developer Conference már hétfőn elstartolt, a pletykáknak megfelelően pedig csak úgy özönlöttek az Apple operációs rendszereivel kapcsolatos újdonságok.

Bele a közepébe, itt az iOS 26

Az iOS 7-nél is nagyobb mértékű változások, új dizájnnyelv, visionOS-szerű megjelenés, átdolgozott alkalmazások, és még több Apple Intelligence-alapú újdonság – bennfentesek ezeket jósolták az idei iOS újdonságainak, a jelek szerint pedig nem igazán tévedtek. Az Apple itthoni idő szerint hétfő kora este hivatalosan is bemutatta az iOS 26-ot – igen, az iOS 18 utódja nem az iOS 19 lesz, a miértekről itt írtunk részletesebben –, ami valódi paradigmaváltás a vállalat életében. Az új szoftverek mellett azonban komoly promót kapott a június 27-én debütáló F–1 film is, ami az Apple gondozásában készül.

Az iOS 26 egy teljesen új megjelenéssel debütált, ami a Liquid Glass elnevezést kapta. Nemcsak az iOS-t érintik azonban a változások, az új dizájnnyelv az Apple összes operációs rendszerében megjelenik majd. A középpontban új, valós időben reagáló, üvegszerű elemek állnak, a zárolt és a kezdőképernyő pedig ezúttal már reagál a mozgásra és a fényhatásokra is. Az alkalmazásikonok teljesen új megjelenést kaptak – a korábbi színes vagy sötét opciók mellett ezúttal már áttetszővé is tehetjük őket.

Továbbá, ahogy vártuk, új megjelenést és funkciókat kapott a Kamera alkalmazás, ami sokkal letisztultabb lett, de a Fotók app is kapott kisebb ráncfelvarrást az iOS 18-ban debütált új verzió után.

Ugyancsak átalakult a Safari böngésző, követve a Liquid Glass dizájnt, de a FaceTime, a Telefon és az Üzenetek is frissített kinézetet kapott.

Az új Telefon app például képes lesz helyettünk tartani a hívásokat, ha az ügyfélszolgálat hosszú percekig sem kapcsol minket ügyintézőhöz; az Üzenetekben pedig létrehozhatunk csoportos szavazásokat, de a beszélgetéseink háttérképét is személyre szabhatjuk, akárcsak a Facebook Messengerben vagy a WhatsAppban.

Ami viszont talán ennél is érdekesebb, az az, hogy az Apple telekommunikációs alkalmazásai élő fordítási képességet kaptak – legyen szó üzenetváltásról vagy élő FaceTime-hívásról, az új rendszer képes lesz lefordítani az írott szöveget, de akár a beszédet is. Ez a funkció bekerül az Apple Musicba is, ahol a dalszövegeket tudjuk majd lefordítani, de az almás zenehallgató app emellett több új funkciót is kap. Az egyik ilyen az AutoMix, ami igazi DJ módjára képes majd egymásba mixelni két egymás után következő dalt.

És hogy mi a helyzet az Apple Intelligence-szel? Nos, az Apple elismerte, hogy az egy évvel ezelőtt bemutatott új generációs Siri még mindig nem áll készen, ugyanakkor bizakodók az idei megjelenéssel kapcsolatban. Emellett bemutattak egy új frameworköt is, aminek köszönhetően bármilyen alkalmazás hozzáférhet majd az iPhone-okon futó nagy nyelvi modellekhez.

Ütött az egészség órája a watchOS 26-tal

A watchOS 26 ugyancsak teljesen új, Liquid Glass megjelenést kapott, a legizgalmasabb fejlesztés viszont az új Workout Buddy funkció, amely mostantól egy virtuális edzőtársként motiválja a felhasználókat. Emellett frissítették a Smart Stack widgetek algoritmusait, így – elméletben – pontosabb ajánlásokat kapunk majd okosóránk kezdőlapján. Az Apple Watch emellett mostantól arra is figyel, hogy mennyire zajos, vagy éppen csendes környezetben vagyunk, így automatikusan ehhez igazítja majd az értesítések és egyéb jelzések hangerejét.

A watchOS 26 egy új gesztust is bevezet: csuklónk gyors elfordításával anélkül bezárhatjuk a beérkező üzeneteket vagy elutasíthatjuk a hívásokat, hogy hozzáérnénk az órához.

Ezeken felül viszont nem sok újdonság érkezik az Apple okosóráira – jelentősebb változtatásokra majd szeptemberen számíthatunk, amikor a Series 11-gyel már hardveres fejlesztéseket is villant az almás vállalat.

Bemutatkozott a macOS tahó Tahoe

A bennfenteseknek ezúttal is igaza lett: az új macOS a Tahoe nevet kapta, aminek hallatán mi magyarok jogosan mosolyodhatunk el. Az új macOS szintén teljesen átalakul a Liquid Glass dizájn mentén, emellett viszont minden korábbinál több testreszabhatósági funkciót is kap. Az új szoftver továbbá szorosabban együttműködik az iPhone-nal, mint valaha. Az új maces Telefon appal például laptopunkról vagy számítógépünkről kezelhetjük majd hívásainkat, de az iPhone-os Live Activityk is megjelennek majd a macOS felső sávjában.

Az Apple frissítette a Shortcuts appot is, ami Apple Intelligence-támogatást kapott, így már AI-generált gyorsműveleteket is létrehozhatunk. Ami viszont fontosabb, az az, hogy megújult a Spotlight, a macOS beépített, rendszerszintű keresője; az új verzió sokrétűbb, okosabb és gyorsabban kezelhető.

A macOS 26 az iOS 26-hoz hasonlóan egy teljesen új, dedikált Játékok appot is kapott, emellett pedig az Apple bemutatta a Metal 4-et, az Apple saját fejlesztésű hardveresen gyorsított 3D grafikus és számítási árnyékoló API-jának továbbfejlesztett változatát. A vállalat jól láthatóan évről évre egyre több energiát fektet a gamingiparba – a macOS pedig a játékfejlesztők között is kezd népszerűvé válni, aminek hála egyre több AAA játék jelenik meg a Windows és a jól ismert konzolok mellett az Apple operációs rendszerére is.

Majdnem Macet csinál az iPadből az iPadOS 26

Az iPadek új operációs rendszerének középpontjában – dobpergés – ugyancsak a Liquid Glass dizájn áll, az almás táblagépek ugyanakkor megkapják az összes iOS 26-os fejlesztést is.

Újdonság, hogy az iPadek hosszú évek után macOS-szerű ablakkezelőt is kapnak.

Ez nem a néhány évvel ezelőtt bemutatott Porondmester továbbfejlesztett változata, az iPadOS 26 dedikáltan bevezeti az alkalmazások ablakban való megnyitásának lehetőségét. Emellett frissült a Fájlok app, mostantól pedig akár mappákat is kihelyezhetünk a Dockba. Továbbá az új iPadOS-be megérkezett a macOS-ből már ismert Előnézet app, amivel például anélkül tudunk aláírni dokumentumokat, hogy megnyitnánk azokat.

Mindemellett az M-szériás chipekkel szerelt iPadek képesek lesznek extrém erőforrásigényű appokat is a háttérben futtatni, így egy videó exportálása nem szakad meg, ha átváltunk egy másik alkalmazásba.

Ősszel érkeznek a kész verziók

Az iOS 26, watchOS 26, macOS 26, iPadOS 26, visionOS 26 és tvOS 26 fejlesztői bétaverziói már most letölthetők a támogatott készülékek Beállítások alkalmazásain keresztül – mindennapi használatra ezek a verziók viszont még egyáltalán nem ajánlottak. A rendszer bármikor összeomolhat, fontosabb alkalmazások pedig lehet, hogy el sem indulnak; a megnövekedett energiafogyasztásról nem is beszélve. A publikus bétaidőszak júliusban indul, a végleges verziókat pedig valamikor idén ősszel teszi közé az Apple.

A 2025-ös Worldwide Developer Conference nyitóeseményét alább nézheti vissza:

(Borítókép: Apple)