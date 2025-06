A 4iG Space and Defence Technologies videójában sok sikert, kék eget és sikeres visszatérést kívántak Kapu Tiboréknak.

A 4iG Space and Defence Technologies a Linkedin-oldalán üzent Kapu Tibornak és a HUNOR program teljes csapatának.

A rövid, mindösszesen fél perces videóban sok sikert, kék eget és sikeres visszatérést kívántak.

Nektek a csillagok, nekünk az adatok, de egy a küldetésünk. Együtt alakítjuk a magyar űrtechnológia jövőjét

– mondták.

Ismét elhalasztották Kapu Tiborék űrutazását

Amint arról korábban beszámoltunk, a NASA elhalasztotta Kapu Tiborék keddi űrutazását erős szél miatt. A tervezett június 10-e helyett, június 11-én, magyar idő szerint délután két órakor tervezik a Falcon 9 űrhajó Axiom Space Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajójának felbocsátását. A tartalék indítási lehetőség pedig június 12-én, hét óra 37 perckor áll rendelkezésre. A sajtóközlemény szerint a küldetésről körülbelül két órával a felszállás előtt élő közvetítés kezdődik.

Kapu Tibor a héten a floridai karanténból adott interjút a Spacejunkle Űrutazás podcastben. A beszélgetés alatt többek között beszélt a képzés kihívásairól, az űrbéli hétköznapok előtti izgalmakról, továbbá arról is, családja hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet.

Kiemelte, hogy a családi háttér támogatása ebben a küldetésben is kulcsfontosságú. Tibor szerettei Floridában tartózkodnak, és ott is maradnak egészen a dokkolásig. Édesanyja minden új hír hallatán „lesápad”, de büszkesége és aggodalma együtt járnak. A karantén ellenére volt lehetőség találkozásokra is – természetesen szigorúan a szabályokat betartva –, ami némi lelki felüdülést hozott ebben a sűrű időszakban.