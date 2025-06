Néhány nappal ezelőtt ledobta az Apple a bombát és bemutatták vadonatúj operációs rendszereiket, amelyek alapját már a vállalat új, Liquid Glass névre hallgató arculata képzi. Az új felület fogadtatása enyhén szólva is változatos volt, legtöbben az új kinézetet kritizálták, de a teljesítményre is érkezett panasz. Utóbbi nem véletlen: a Liquid Glass megjelenése bizony megizzasztja a telefonok és laptopok hardverét. Három iPhone támogatását például meg is szüntették, most pedig kiderült, hogy az Intel lapkákkal szerelt Macekre is hasonló jövő vár.

2020-ban valami olyat csinált az Apple, aminek érkezésére már évekkel korábban számítani lehetett, a bejelentést követően mégis szürreális érzés kaphatta el a márka kedvelőit. A gyártó piacra dobta első saját fejlesztésű, M-szériás chipjeivel szerelt Macjeit, amivel teljesen új korszakot nyitottak a vállalat életében, ezzel hátrahagyva az Intellel való több éves együttműködést. A 2020-as fordulópont után az Apple nem is adott ki inteles lapkával szerelt új számítógépet, egy közel hároméves intervallum alatt pedig teljes maces portfóliójukat frissítették.

Az első chip, az Apple M1 a MacBook Airbe, a 13 hüvelykes MacBook Próba, a Mac minibe és az új 24 hüvelykes iMacbe került bele. Egy évvel később az M1 Próval és M1 Max-szal frissült a 14 és 16 hüvelykes MacBook Pro, az M1 Ultrával bemutattak egy teljesen új, Mac Studio névre keresztelt gépet, majd két évvel később az M2 Ultrával a Mac Pro is Apple szilíciumra frissült – ezzel teljessé téve az átállást. Ezzel azonban még nem tudta teljesen a háta mögött hagyni az inteles gépeket a vállalat, azokat ugyanis egészen 2023-ig értékesítették valamilyen formában.

Azóta viszont eltelt két év, az Apple pedig elérkezettnek látta az időt arra, hogy elvágja a nem Apple chippel szerelt Macek támogatását.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, az Apple pünkösdhétfőn tartotta meg idei első eseményét, ahol az iOS 26, az iPadOS 26, a watchOS 26, a tvOS 26 és a visionOS 26 mellett a macOS 26 Tahoe-t is bemutatták, ami az utolsó új funkciókat tartalmazó frissítés lesz, amit még bizonyos inteles Macek is megkapnak.

Egy korszak vége

A macOS Tahoe támogatási listáját böngészve kiderül, hogy a 2019-ben és 2020-ban kiadott inteles Macek még frissíthetők lesznek az új verzióra, a nem Apple szilíciummal szerelt gépek számára viszont ez lesz az utolsó verzió, amit még kiad rájuk az Apple. Ez azt jelenti, hogy a 2020-ban kiadott, még inteles MacBook Air, vagy az ugyancsak 2020-as inteles MacBook Pro megjelenésük után hat évvel már nem fognak szoftverfrissítést kapni – ugyanez igaz a megjelenéskor több millió forintba kerülő 2019-es Mac Próra is. Öröm az ürömben, hogy a funkcionális frissítések beszüntetése utáni két évben az Apple még biztosít biztonsági csomagokat a gépek számára,

így azok 2028-ig még védettek lesznek a különböző online vírusokkal és egyéb támadásokkal szemben.

A friss hírek azonban nem csak a hardvertámogatás megszüntetéséről szólnak. Változások jönnek a Rosetta 2 technológiában is, amely az Intel és az Apple szilícium közötti zökkenőmentes átállást biztosította. Bár a macOS 26 és 27 rendszerekben a Rosetta 2 még általános fordítóeszközként működik, a jövőben szerepe drasztikusan csökken – a későbbiekben már csak egy szűk réteg, leginkább a régi, már nem fejlesztett Intel-alapú játékok futtatására lesz korlátozva. A fejlesztőknek tehát végleg át kell állniuk natív vagy univerzális alkalmazások fejlesztésére, ha az Apple platformjain tovább szeretnének terjeszkedni.

A stratégia egyébként kísértetiesen hasonlít a 2000-es évek közepén lezajlott PowerPC-ről Intelre való átállásra, ahol az eredeti Rosetta technológiát a Mac OS X 10.7-es verziójával, öt évvel az első inteles Macek megjelenése után teljesen kivezette az Apple.

Szép lezárás lesz a macOS Tahoe

Ahogy azt korábbi összefoglalónkban is írtunk, a macOS 26 ugyancsak átalakul a Liquid Glass dizájn mentén, emellett viszont minden korábbinál több testreszabhatósági funkciót is kap. Az új szoftver továbbá szorosabban együttműködik az iPhone-nal, mint valaha. Az új maces Telefon appal például laptopunkról vagy számítógépünkről kezelhetjük majd hívásainkat, de az iPhone-os Live Activityk is megjelennek majd a macOS felső sávjában.

Az Apple frissítette a Shortcuts appot is, ami Apple Intelligence-támogatást kapott. ami viszont fontosabb, az az, hogy megújult a Spotlight, a macOS beépített, rendszerszintű keresője. az új verzió sokrétűbb, okosabb és gyorsabban kezelhető.

A macOS 26 az iOS 26-hoz hasonlóan egy teljesen új, dedikált Játékok appot is kapott, emellett pedig az Apple bemutatta a Metal 4-et, az Apple saját fejlesztésű hardveresen gyorsított 3D grafikus és számítási árnyékoló API-jának továbbfejlesztett változatát. A vállalat jól láthatóan évről évre egyre több energiát fektet a gamingiparba – a macOS pedig a játékfejlesztők között is kezd népszerűvé válni, aminek hála egyre több AAA játék jelenik meg a Windows és a jól ismert konzolok mellett az Apple operációs rendszerére is. Az inteles macek támogatásának megszüntetése és a Rosetta 2 kivezetése ugyanakkor kicsit visszább foghatja a lendületet.

A macOS 26 Tahoe valamikor idén ősszel jelenik meg a 2020-as vagy újabb MacBook Airekre, a 2019-as vagy újabb MacBook Prókra (kivétel a 2020-as, két Thunderbolt portos, inteles, 13 hüvelykes MacBook Pro), a 2020-as vagy újabb iMacekre, a 2020-as vagy újabb Mac minikre, a 2022-es vagy újabb Mac Studiókra és a 2019-es vagy újabb Mac Prókra.

(Borítókép: Egy Intel processzorral szerelt 13 hüvelykes MacBook Pro. / Fotó: Sebastian Willnow / picture alliance via Getty Images)