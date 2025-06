Egy új fejlesztésnek köszönhetően kiszámíthatóbbá válnak a fizetési folyamatok a BudapestGO applikációban; a Simple mellé egy tartalék fizetési szolgáltatót is implementálnak. A frissítés bevezetése alatt (június 16-án este 22 órától másnap reggel körülbelül 7 óráig) viszont az app nem lesz használható, utána pedig kötelezően frissíteni is kell majd.

Fontos változás lép életbe június 16-án a BudapestGO alkalmazásban. A Budapesti Közlekedési Központ kiszámíthatóbbá teszi az applikációban történő fizetési folyamatokat azáltal, hogy a jelenlegi fizetési szolgáltató mellé egy tartalék szolgáltatót von be.

Ez biztosítja, hogy ha és amennyiben a jövőben technikai hiba vagy lassulás akadályozza a fő szolgáltató működését, a tranzakciók sikeres feldolgozása akkor is létrejön egy másik, tartalék fizetési szolgáltatónak köszönhetően. Így a jövőben gördülékenyebben lehet bérletet vagy jegyet vásárolni.

A fejlesztés ideje alatt június 16-án este 22 órától másnap, június 17-e reggel körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO alkalmazást.

Ezt követően a felhasználóknak frissíteniük kell az alkalmazást (Android/iOS 6.3.0 verzióra), és újra meg kell adniuk a bankkártyaadataikat, továbbá a korábban az alkalmazásban automatikus bérletmegújítást használóknak ismét be kell állítaniuk ezt a funkciót – derült ki a BKK közleményéből.

Folyamatosan fejlődik, egyre többen használják

Az elmúlt fél évben a társaság több új funkcióval is frissítette az alkalmazást. A legutóbbi fejlesztések eredményeképp létrejött a „kosár” funkció, amellyel többféle terméket lehet vásárolni egyszerre, továbbá már másik BudapestGO-felhasználó számára is lehet bérletet vagy jegyet venni az applikációban.

A BKK tavaly decemberben a bérletesek számára is megkönnyítette az alkalmazás használatát: bevezette a felszállok gombot, amely a gyors bérletbemutatást segíti. Idén márciustól pedig már térképes nézetben is elérhetők az útvonaljavaslatok, és az alternatívák vizuálisan is jól követhetők. Ezenkívül lehetőség van oldalirányban lapozni a részletes útitervek között, így még egyszerűbben összehasonlíthatók az egyes útiterv-alternatívák.

Az appot átlagosan 1,4-1,5 millió utazó használja aktívan havonta, összesen pedig már 3,3 millióan regisztráltak.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)