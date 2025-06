Tudja a következő lépésünk, összegez, fogalmaz, bejelentkezik helyettünk, és akár rendeléseket is lead a nevünkben a The Browser Company következő nagy dobása, a Dia. Az új böngészőről korábban már az Indexen is írtunk, most viszont egy szűk réteg számára kipróbálhatóvá is vált a jövő böngészőjeként emlegetett app, amiben valóban nagy a potenciál, de egyben a veszély is. Mutatjuk, mit tud Dia, aki kész állapotában akár még a Chrome-ot is kenterbe verheti.

A The Browser Company – akik néhány évvel ezelőtt az Arc böngészővel már felkavarták az állóvizet – ismét nagy dobásra készül. Megérkezett Dia, a vadonatúj böngészőjük, amely ezúttal nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a mesterséges intelligenciát tegye az online életünk alfájává és ómegájává. A vállalat ezzel egy teljesen új korszakot nyitna az internet világában – a kérdés már csak az, hogy a felhasználók készen állnak-e az átállásra.

Az Arc böngésző nem hétköznapi megjelenéséről és innovatív kezelőfelületéről már az Indexen is írtunk, a Dia azonban nem az elődre épít. Egy leginkább a Google Chrome-ra hasonlító megjelenést kapunk, aminek jobb oldalára egy állandóan készenlétben álló, ChatGPT-szerű chatbot költözött, ez a Dia lelke. Ez az AI nemcsak az éppen megnyitott weboldalt elemzi, hanem az összes többi lapunk tartalmát, sőt a teljes böngészési előzményünket is ismeri.

Képes összefoglalni egy hosszú Slack-beszélgetést, segíthet megfogalmazni a választ, de akár több forrásból is összeállít egy kutatási anyagot anélkül, hogy nekünk kellene a másolás-beillesztés funkcióval zsonglőrködnünk.

Egyszóval tehát egy valódi asszisztensről van szó, Josh Miller, a The Browser Company vezérigazgatója szerint pedig egyértelműen ez a jövő. „A ChatGPT a net leggyorsabban terjedő alkalmazása. A fiatalok számára már teljesen természetes, hogy úgy beszélgetnek egy AI-jal, mint egy emberrel, így ezt mi is kihasználtuk. Emellett pedig azt is megfigyeltük, hogy az emberek ösztönei is megváltoztak. Az első gondolatunk, amikor valami nem jut eszünkbe, már nem a Google-keresőhöz való fordulás, hanem egy kérdés feltevése egy AI-asszisztensnek” – magyarázta a The Verge-nek.

De miért pont egy böngésző a tökéletes otthon egy AI számára?

A The Browser Company három kulcsfontosságú előnyre épít: ezek közül az első az, hogy a böngésző tulajdonképpen látja minden online lépésünket. Hursh Agrawal, a cég technológiai igazgatója szerint a rendszer figyeli, hova kattintunk, mit gépelünk, és mely oldalakat tartjuk relevánsnak. Ez a hatalmas adatmennyiség teszi a Dia asszisztensét idővel egyre személyesebbé és eszesebbé. A Dia emellett okosabban kezeli a keresőmezőt is, ami a fejlesztők szerint a számítógép legértékesebb szövegdoboza – itt fejezzük ki ugyanis a szándékunkat.

A Dia ezt a kaput használja arra, hogy ne csak weboldalakat vagy kereséseket indítson, hanem a feladatnak megfelelő AI képességet (skilleket) hívjon elő. Legyen szó vásárlásról vagy e-mail-írásról, a Dia a megfelelő, specializált modellt veti be. Emellett pedig a böngésző a sütikkel is furfangosabban bánik. A Dia tárolja a bejelentkezési adatainkat tartalmazó sütiket,

ami lehetővé teszi számára, hogy ne csak „lássa” a weboldalakat, hanem a nevünkben interakcióba is lépjen velük.

Bár a funkció még gyerekcipőben jár – mivel a tesztelők konkrétan megijedtek az önjáró böngésző gondolatától –, a jövőben az AI-ügynökök ezen keresztül intézhetnek majd foglalásokat vagy adhatnak le rendeléseket helyettünk. A Dia pedig abszolút egy ilyen jövő felé tolná az ipart.

Nagy gondot jelent az adatvédelem

Természetesen egy mindentudó böngésző komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel. Hogyan reagálna például, ha a Dia egy kérdésére a korábban beírt személyes adatával válaszolna? A The Browser Company persze hangsúlyozza, hogy az adatok titkosítva a felhasználó gépén tárolódnak, a szervereken csak ezredmásodpercekig maradnak, az interakció ettől függetlenül viszont még hátborzongató lehet. A cég emellett – elméletben – komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a legérzékenyebb információkat soha ne mentse el, és a böngésző ne lépje át a segítőkészség és a tolakodás közötti hajszálvékony határt.

A Dia egyelőre még fejlesztés alatt áll, és csak macOS-en érhető el, letölteni azt ráadásul csak az Apple M szériás lapkáival szerelt Macekre lehet. A The Browser Company ígérete szerint azonban hamarosan elkészül a windowsos verzió is – a várólistára akár már most fel lehet iratkozni. Tapasztalataink alapján egyelőre még kevés dolog használható a beharangozott funkciókból, a beépített AI pedig nem igazán tud mit kezdeni a magyar szöveggel. Idővel viszont valóban olyan böngésző válhat belőle, amely akár még a Chrome-ot is kenterbe verheti. Ehhez viszont két méretes akadályt is át kell ugrania a The Browser Companynek: késszé kell tenniük alkalmazásukat, és meg kell győzniük a felhasználókat annak biztonságosságáról.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)