Aszteroidáknál megszokott, hogy a pontosabb adatok érkezésével először elkezdenek veszélyesebbnek tűnni, utána a még pontosabb mérésekkel viszont megfordul a helyzet. Egy Föld felé közeledő aszteroida esetében is ez a helyzet áll fenn, van azonban egy bökkenő.

A 2032 végén érkező aszteroida, a 2024–YR4 a Föld helyett a Holdba csapódhat, ha azonban ez bekövetkezik, a Holdból kirobbanó anyag látványos meteorzáporral járhat és fenyegetést jelenthet a bolygó körül keringő műholdakra a kanadai csillagászok friss elemzése szerint.

Az aszteroidát 2024 utolsó napjaiban fedezte fel a NASA aszteroidafigyelő rendszere, az ATLAS, és idén január körül kezdett általános izgalom kialakulni körülötte, amikor a becsapódás veszélye 3 százalékra nőtt, és a száz méternél kisebb kőzetből álló égitest hamar a veszélyességi listák élmezőnyébe került. Az érkezés várható ideje miatt ekkoriban kapta a „karácsonyi aszteroida” nevet.

A James Webb űrteleszkóp mérései alapján pontosították, hogy a szabálytalan alakú égitest legnagyobb átmérője 60 méter körül van. Ez nagyjából az 1908-as tunguszkai meteor méretének megfelelő, ami egykor 10 megatonna TNT robbanásának megfelelő lökéshullámmal 80 kilométeres körben tarolta le a szibériai erdőt. A hasonlat annyiból elnagyolt, hogy a tunguszkai meteor a légkörben, több kilométer magasságban felrobbant, az YR4 viszont összetételétől függően akár a felszínt is elérheti, sokkal nagyobb pusztítást okozva.

Az először becsült egyébként sem nagyon magas becsapódási esély ezután a több és pontosabb megfigyeléssel erősen lecsökkent – ez aszteroidáknál egyébként törvényszerűen mindig így alakul. Február végére a földi becsapódás várható esélye teljesen elenyészővé vált, a májusi számítások szerint ugyanakkor 4 százalék az esélye, hogy az aszteroida a Holdba csapódik 2032. december 22-én, szerda délután 17:19-kor. Ezzel egyrészt leeshet a szívünkről a nagy kő, másrészt azért mégsem triviális kérdés, hogy mi történik, ha a szomszédos égitesten történik egy 10 megatonnás robbanás.

Sajtból van a Hold

A Nyugat-Ontariói Egyetem kutatói szerint a Holdat ugyan becsapódási kráterek borítják, az YR4 méretének megfelelő, egy kilométeres átmérőjű kráter keletkezésével járó esemény azért nem gyakori,

mindössze ötezer évente fordul elő.

A másodpercenként 13 kilométeres sebességgel érkező aszteroida okozta robbanás 1011 kilogramm anyagot repítene ki a felszínből, ennek az anyagnak azonban csak ezreléknyi része rendelkezik elég mozgási energiával ahhoz, hogy kiszabaduljon a Hold gravitációs teréből. A világűrbe kerülő anyag így mintegy százezer tonna, többnyire centiméteres és milliméteres darabokból álló felhőt jelent, ami viszonylag gyorsan mozog a Hold és a Föld közötti pályán.

Fotó: Paul Wiegert et. al. / ArXiv A potenciális becsapódási helyek a szimuláció alapján

A szimulációk szerint ez a becsapódás helyétől függően akár a becsapódás után 14 perccel elkezdődő, 100 napig tartó mikrometeorit-esőt jelenthet, ami százszor sűrűbb lehet, mint az évente rendszeresen érkező meteorrajok. Ez a felszínen inkább látványos, mintsem veszélyes, bár az érkező törmelék lassú sebessége miatt nem jár majd a fényjelenségek százszorosával.

Nem ilyen szerencsés viszont a Föld körül keringő eszközök, műholdak, esetleg űrhajósok szemszögéből: több ezer mikrometeorit-becsapódást jelent majd, ezek túlnyomó része a műholdak számára túlélhető. Az érkező törmelék mintegy tizede centiméteres méretű lehet, ami már komolyabb veszélyt jelent. A Nemzetközi Űrállomást mindez azért nem fenyegeti, mert jelenlegi ismereteink szerint ekkorra már elbontják, egyes részei ekkor már kereskedelmi űrállomásokban élnek tovább.

Érinthet ugyanakkor más érzékeny eszközöket, például az L 2 gravitációs egyensúlyi ponton állomásozó James Webb űrteleszkópot.

A fenyegetés eszközökkel kapcsolatos részleteinek modellezésébe nem mentek bele a kanadai szakemberek, azt viszont kiemelték, hogy a visszahulló anyag a legnagyobb veszélyt a Hold felszínén és környezetében jelenti majd, veszélyes lehet akár a holdra szállás terén versengő amerikai és kínai űrprogramra nézve. Az Artemis program például a Hold körül keringő űrállomással és a huzamosabb ideig lakott felszíni bázissal számol, és a tervek szerint már 2027-ben visszatérnének a Holdra.

A probléma tehát annyival bonyolódik, hogy egyre nagyobb területen egyre több műholdunk van, és civilizációként is elkezdtünk túlnyújtózni a bolygónk határain – ennek megfelelően az aszteroidafenyegetés is kiterjedtebb. Összességében tehát abban reménykedhetünk, hogy bejön a 96 százalékos esély és a 2024 YR4 elkerüli a Holdat is, esetleg az első nemzetközi összefogásban aszteroidaeltérítő programmal egészíthetjük ki az űrversenyt.



(ArXiV, Wikipedia)