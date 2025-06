Még 2019-ben jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy öt év múlva újra magyar űrhajóst küldünk az űrbe. Ezt 2021-ben követte egy kormányhatározat, amelyben megfogalmazták, hogy útjára indul a HUNOR program, amelybe várják a jelentkezőket. Közöttük akadt régész, asztrofizikus, biokémikus, közgazdász, vadász, jogász, orvos és filozófus is. Végül 247-et fogadtak el a jelentkezések közül, ám számuk később, a szintfelmérőket követően 44-re csökkent. Fokozaton egyre több kihívás elé állították a delikvenseket, mígnem 2023 tavaszára már csak négy űrhajósjelölt maradt: dr. Schlégl Ádám ortopédsebész, Szakály András tervezőmérnök, Cserényi Gyula villamosmérnök és Kapu Tibor fejlesztőmérnök.

Az csak 2024 májusában derült ki, hogy négyük közül Kapu Tibor utazik majd az űrbe, míg Cserényi Gyula – akiről ebben a cikkünkben írtunk – a tartalékosa lett, dr. Schlégl Ádám és Szakály András pedig a földi támogatóegységben kaptak szerepet. Az Axiom–4 küldetés startját ugyanakkor már halasztgatták egy ideje, sokáig pontos időpont sem volt, így csak annyit lehetett tudni, hogy 2025 tavaszán lehet rá számítani. A többszöri halasztás után a június 25-i startot követően Kapu Tibor második magyar űrhajósként léphet majd a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére, ahol 14 napot fog tölteni. Hogy pontosan mit is kell tudni a misszióról, és mivel foglalkoznak majd az űrhajósok, azt az alábbiakban foglaljuk össze.

Mivel utaznak és mikor indulnak?

Az indulás időzítése bonyolult kérdés, rengeteg tényező beleszólhat a technikai részletektől kezdve az időjárásig. A többszöri halasztás után Kapu Tiborék a floridai Kennedy Űrközpontból indulnak a világűrbe június 25-én helyi idő szerint 2 óra 31 perckor (magyar idő szerint 8 óra 31 perckor). Crew Dragon űrkapszulájukat a SpaceX űrvállalat Falcon 9-es rakétája juttatja az űrbe. Az Axiom–4 misszió várhatóan június 26-án reggel 7 órakor kapcsolódik majd az űrállomáshoz. Míg az űrhajó indítás után mintegy 8 perc alatt éri el a Föld körüli pályát, az űrállomás megközelítése hosszabb időt, 28 órát vesz igénybe.

A szóban forgó űrhajó egyébként egy SpaceX Dragon, többször használható, jól bevált egység. A Kapu Tiborék által használt példány egy teljesen új Dragon lesz. Ez az ötödik Crew Dragon űrhajó, a C213. Társai az Endeavour, a Resilience, az Endurance és a Freedom, mind legalább négyszer megjárták az űrt. A C213 névadóját az Axiom–4 tartja majd a Föld körül keringve – erről annyit tudunk, hogy a névnek valami köze lesz a küldetés súlytalanságjelzőjéhez, a Joy nevű plüsshattyúhoz.

Miért van szükség az űrhajózásra?

Nem túl egészséges, biztonságos vagy éppen olcsó dolog, de az űrkutatásban a nemzeti büszkeségen túl egy csomó nehezen megfogható vagy érthető előny rejlik. A jövő az űrhajózásé, vagyis az űriparé, ami ennek a feltételeit megteremti. Olyan szellemi műfaj, ahol kis országoknak is sok keresnivalója lehet. Az űrhajózás eredménye ezen kívül egy csomó tudományos eredmény, ismeret, olyan eszközök, anyagok, esetleg gyógyszerek, amik nélkül évekkel később például nem tudnánk elképzelni egy átlagos háztartást és a mindennapi életet.

Az űr kutatásába különösen sok munkát tett az orvostudomány. Scott Kelly és Mark Kelly egypetéjű ikertestvér űrhajósok vizsgálatával például a világűr génekre gyakorolt hatását tudták vizsgálni. Az itt elért eredmények egyik jellegzetes példája, hogy egy magáncég sikerrel tesztelt egy olyan technikát, amivel a súlytalanságban olyan mesterséges retinákat tudtak létrehozni, amelyeket beültetve egy nap visszaadhatóvá válik a látás a retinitis pigmentosa eseteinél. Hasonló eredmény, hogy klinikai tesztelés fázisában van a Duchenne-féle izomdisztrófia kezelése súlytalanságban létrehozott fehérjekristályokkal.

Bár egyelőre nincs kifejezetten az űrben keringő gyógyszerészeti laborban kifejlesztett gyógyszer, létezik olyan, rák elleni antitestgyógyszer, amit itt fejlesztettek tovább. Előbb-utóbb mindenki gyógyításra szorul, de a szerencsésebbek addig is beérhetik a súlytalanságban kikísérletezett kolloidos folyadékokkal és az ezekből származó új mosószerekkel és fogkrémekkel.

Miért Axiom? Mit takar ez a név?

Az Axiom Space egykori NASA-munkatársak és űripari veteránok által alapított privát űrvállalat. A SpaceX mellett a kereskedelmi űrtevékenység úttörői. Küldetéseiken nem csak űrturisták, hanem kutatómunkát végző, nemzetek által delegált profi űrhajósok vesznek részt. Beszálltak a NASA új űrruhájának fejlesztésébe is, de fő céljuk egy saját űrállomás létesítése, ez lesz a tevékenységük szempontjából nagyon fontos üzleti célú űrbeli kutatás és fejlesztés helye.

Kik utaznak a küldetéssel?

Az Axiom–4 négyfős legénységgel indul. A parancsnok Peggy Whitson a legtapasztaltabb, a legtöbb időt űrben töltő amerikai űrhajós. Repült már űrsiklóval a Szojuz és a SpaceX Crew Dragon fedélzetén. 10 űrsétájával szintén rekorder, 60 órát töltött űrhajón kívül (ezen a téren csak a 9 sétát teljesítő Sunita Williams előzi meg 62 órával). Űrsétáit a Nemzetközi Űrállomás építésével töltötte, amelynek első női parancsnoka lett – összesen két alkalommal volt az űrállomás parancsnoka. Az elmúlt években az Axiom Space szakértőjeként és űrhajósaként dolgozott – ő volt az Axiom–2 küldetés parancsnoka is.

A pilóta az indiai légierő vadászrepülője, Shubhanshu Shukla miután informatikai diplomát szerzett, az indiai légierő Mig–21, Mig–29, Szu–30 gépein és Sepecat Jaguarjain repült. 2019 óta készül űrhajósként, közben műszaki mesterdiplomát szerzett. A második indiai lehet az űrben, de elsőként látogathat a Nemzetközi Űrállomásra. Shukla négyfős csapatban dolgozik India első saját emberi űrhajós programján, a Gaganyaanon, amely a tervek szerint 2027 elején indítaná az ország első saját építésű űrhajóját.

A specialisták, vagyis kutatóűrhajósok pedig a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski, aki Gagarin repülésének 23. évfordulóján született – és az első lengyel űrhajós, Miroslaw Hermaszewski űrrepülése során viselt lengyel zászlót, továbbá pirogot visz magával a küldetésre –, továbbá a magyar Kapu Tibor, akivel már több cikkünkben foglalkoztunk részletesebben.

Biztos, hogy felkészültek?

Egy űrhajós kiképzése évekig tart és minden szinten próbára teszi azt, aki ilyesmire vállalkozik. Ahogy Shubhanshu Shukla mondta, gyakorlatilag minden fenn töltött perc mögött hónapok felkészülése áll. Az űrben a szigorú rend a célravezető és a meglepetések minimalizálása. Ennek érdekében a legénység már elpróbálta az indítás napját is az űrruhába öltözéstől és nyomásellenőrzéstől az űrhajóba való beülésig, így pontosan tudni fogják, hogy milyen tempójú és milyen érzés egy űrutazás első napja.

A kiképzésről egyébként a négyfős magyar csapat az Indexnek beszélt korábbi interjúkban. Szakály Sándor elmesélte, fizikailag megterhelőnek találta az orvosi csapat teljesítménydiagnosztikai tesztjét, amikor egy légzőkapacitásukat folyamatosan mérő maszkot helyeztek az arcukra, a felsőtestüket teleaggatták elektródákkal, és a futópadon kellett róniuk a kilométereket, ameddig bírták. Az Energiatudományi Kutatóközpontban is tesztelték őket, különböző tudományterületek kísérleteit végezték, amikből aprólékos jegyzőkönyvet kellett készíteniük, ami két héten át alvásmegvonással járt, így folyamatosan a határaikat feszegették.

Míg Cserényi Gyula tartalékos kiemelte, az ESA-nál egész nap teszteket végeztettek velük, csak 15 perces pihenőik voltak, amit megterhelőnek tartott szellemileg. Pszichológiai vizsgálataik is voltak, összesen 600 kérdést kaptak, és egy-egy tesztre csak 20 percnyi idejük volt. A legnagyobb élménynek pedig a Gripen vadászgéppel való repülést nevezte. Hasonlóról számolt be Kapu Tibor is, megemlítve, hogy részt vettek egy csillebérci kéthetes bootcampen, majd minden nap más laborban kellett helytállniuk, és egymástól teljesen eltérő tudományos témákat megtanulniuk. A kiképzés további részleteiről ide kattintva olvashat.

Mivel töltik odafenn az időt az űrhajósok?

Munkával, méghozzá nem kevéssel. Összesen mintegy 60 kutatás és egyéb program vár a legénységre. Az amerikai, indiai, lengyel és magyar űrhajósok munkáját összesen 31 országban hasznosítják. Az idejük ötperces egységekig lebontva be van osztva reggel hattól este fél tízig. Az egyes űrhajósokat a saját országukból rengeteg technikai fejlesztés és tudományos kutatás kíséri az űrbe. Emiatt alakult úgy, hogy az Axiom–4 rekordmennyiségű kutatási feladatot végrehajtó küldetés lesz. Kapu Tiborra 25 feladat vár, amik az anyagtechnológiától élettani vizsgálatokon át a legújabb doziméter teszteléséig nagyon szerteágaznak.

Többek között a 3D nyomtatást, a mikrofluidikát, a műholdfotók alapján végzett helymeghatározást, a megolvasztott indium viselkedését és a folyadékcseppek mozgásának súlytalanságban megfigyelhető dinamikáját is vizsgálja majd. A biológia és az élettan területén a gyümölcslegyek DNS-javító mechanizmusait kutatja még, illetve szelénben szegény táptalajon csírázó növények fejlődését figyeli. Orvosi kutatások területén a tájékozódási képességek és a beszédhang űrbeli változásával kapcsolatos kutatást végez, valamint egészségügyi adatokat gyűjtő és összegző mesterséges intelligenciát próbál ki. Az űrutazás miatt kialakuló látásromlást megakadályozó gyógyszert tesztel, sőt az űr körülményei közötti tanulást és a virtuális valóság gondolkodásra és mozgásra gyakorolt hatásait szintén vizsgálja.

A műszaki kutatások terén egyes ruhaszövetek hővezető tulajdonságaival kapcsolatban gyűjt majd adatokat, illetve a megtett út alapján történő tájékozódást és annak űrben komplikáltabb működését tanulmányozza kísérletek révén. Kipróbálja a Rad Nano űrhajós dozimétert, amely a háttérsugárzáson kívül fényt, mágneses mezőt, légnyomást, nedvességet és szén-dioxid-szintet is mér. A magyar űrhajós ezeken túl az érte izguló földiek kedvéért háromdimenziós bejárást készít a Nemzetközi Űrállomásról, fotókat visz magával, gyerekekkel rádiózik és a kérdéseikre válaszol. Azzal, hogy pontosan hogyan is telik egy űrhajós napja a Nemzetközi Űrállomáson, ebben és ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

(Borítókép: Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós az Axiom–4 űrmisszió küldetésspecialistája (HUNOR – Magyar Űrhajós Program) Houstonban 2025. január 30-án. Fotó: Axiom Space / MTI)