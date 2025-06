Röviddel a Nemzetközi Űrállomásra való megérkezésük után a hétről tizenegy fősre bővült legénység meg is tartotta az üdvözlő ceremóniát: az Axiom–4 küldetés parancsnoka, Peggy Whitson átadta a három újoncnak – Kapu Tibornak, Slawosz Uznanski-Wisniewskinek és Shubhanshu Shuklának – az asztronautakitűzőjüket, emellett pedig üzenhettek is a földieknek.

Kapu Tibor a 636. olyan ember, aki az űrben járt – erről tanúskodik Peggy Whitsontól kapott asztronautakitűzője. A 635. a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski lett, míg a 634. az indiai Shubhanshu Shukla; számukat aszerint kapták, hogy milyen sorrendben léptek át a Grace-re keresztelt Crew Dragon űrkapszulából a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére.

Az űrbéli ünnepséget Ónisi Takuja japán űrhajós nyitotta meg, aki rendkívül örült a Peggy Whitson vezette csapat érkezésének, elmondása szerint „nagyon várták már őket” – utalva ezzel arra, hogy az Axiom–4 indulását az elmúlt hetekben többször is elhalasztották. Ónisi ezután átadta a szót Whitsonnak, aki ugyancsak háláját fejezte ki a meleg fogadtatásért, a kitűzők átadása után pedig lehetőséget biztosított arra is, hogy az újonc űrhajósok is megszólalhassanak.

„A kis nemzetek tudják a legnagyobbat álmodni”

Kapu Tibor első Nemzetközi Űrállomásról mondott beszédében háláját fejezte ki mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy eljuthasson erre a helyre; emellett pedig kijelentette, nemcsak tudományos, hanem inspirációs jelleggel érkeztek.

Üdvözlök mindenkit a világűrből, ha jól számolok, akkor 2009 óta először hangzanak el magyar szavak innen, a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről. Charles Simonyi után – aki kétszer is járt itt – én lehetek a következő, aki magyarul beszél ezen falak között

– kezdte Kapu, majd hozzátette, mindez hatalmas megtiszteltetés és elképesztő büszkeség számára. Ugyan harminc órája sincsenek még a világűrben, az újdonsült magyar űrhajósnak már lehetősége volt beszélni szüleivel, akik elmondták neki, ők mit láttak a Földről, amikor fiuk elhagyta azt.

Már most látjuk, mekkora hatása lesz ennek a küldetésnek. És nekünk ezzel a pár nappal, héttel valóban küldetésünk van. Nem csak tudományos küldetésről beszélünk, nem csak kísérleteket fogunk elvégezni; inspirációs jelleggel vagyunk itt. Szeretnénk megmutatni, hogy kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki lehetővé tette az elmúlt napokat. Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy rendkívül hálás vagyok, hogy magyarként itt lehetek

– fejezte be.

Számos kutatást végeznek a következő két hétben

A legénységre összesen mintegy 60 kutatás és egyéb program vár. Az amerikai, indiai, lengyel és magyar űrhajósok munkáját összesen 31 országban hasznosítják. Az idejük ötperces egységekig lebontva be van osztva reggel hattól este fél tízig. Az egyes űrhajósokat a saját országukból rengeteg technikai fejlesztés és tudományos kutatás kíséri az űrbe. Emiatt alakult úgy, hogy az Axiom–4 rekordmennyiségű kutatási feladatot végrehajtó küldetés lesz. Kapu Tiborra 25 feladat vár, ezek az anyagtechnológiától élettani vizsgálatokon át a legújabb doziméter teszteléséig nagyon szerteágazóak.

Többek között a 3D nyomtatást, a mikrofluidikát, a műholdfotók alapján végzett helymeghatározást, a megolvasztott indium viselkedését és a folyadékcseppek mozgásának súlytalanságban megfigyelhető dinamikáját is vizsgálja majd. A biológia és az élettan területén a gyümölcslegyek DNS-javító mechanizmusait kutatja még, illetve szelénben szegény táptalajon csírázó növények fejlődését figyeli. Orvosi kutatások területén a tájékozódási képességek és a beszédhang űrbeli változásával kapcsolatos kutatást végez, valamint egészségügyi adatokat gyűjtő és összegző mesterséges intelligenciát próbál ki. Az űrutazás miatt kialakuló látásromlást megakadályozó gyógyszert tesztel, sőt az űr körülményei közötti tanulást és a virtuális valóság gondolkodásra és mozgásra gyakorolt hatásait szintén vizsgálja.

A műszaki kutatások terén egyes ruhaszövetek hővezető tulajdonságaival kapcsolatban gyűjt majd adatokat, illetve a megtett út alapján történő tájékozódást és annak űrben komplikáltabb működését tanulmányozza kísérletek révén. Kipróbálja a Rad Nano űrhajós dozimétert, amely a háttérsugárzáson kívül fényt, mágneses mezőt, légnyomást, nedvességet és szén-dioxid-szintet is mér. A magyar űrhajós ezeken túl az érte izguló földiek kedvéért háromdimenziós bejárást készít a Nemzetközi Űrállomásról, fotókat visz magával, gyerekekkel rádiózik és a kérdéseikre válaszol. Azzal, hogy pontosan hogyan is telik egy űrhajós napja a Nemzetközi Űrállomáson, ebben és ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

(Borítókép: Kapu Tibor beszédet mond a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén 2025. június 26-án. Fotó: NASA)