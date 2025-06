Július 9-e 1,30 milliszekundummal, júlis 22-e 1,38 milliszkundummal, augusztus 5-e várhatóan 1,5 milliszekundummal rövidebb lesz az átlagos napnál – tudósít a Time and Date. Egy nap alapvetően 86 400 másodpercből áll, de talán kevésbé ismert, hogy 2020-ban nem csak rettentő világjárvány dúlt, de ekkor jegyezték fel a valaha mért legrövidebb napokból huszonnyolcat – az 50-es években építettek először atomórákat és 1960 óta mérik a napok hosszát. Az elmúlt fél évtizedben minden évben újabb rekord született a legrövidebb mért napok között: a legutóbbi, 2024-ben 1,66 ezredmásodperccel maradt el a várttól.

Annyi világos, hogy a különbség nem valami nagy, ha ezredmásodpercekről van szó. Viszonyításképp a leggyorsabb emberi reflex, a pislogás 100 milliszekundumot vesz igénybe, tehát az eltérés a szempillantástól is nagyságrendekkel marad el. Mi akkor a gond? Az, hogy a Föld forgásának éppen lassulnia kellene, ugyanis mindig is ezt tette.

A fő ok, hogy a Hold fékező hatással van bolygónk forgására. 4 milliárd éve még csak 6-8 órás volt egy nap, a prekambrium idején 22 óra volt, a krétakorban a mainál épp csak 20 perccel rövidebb. 1972 óta 27 szökőmásodpercet adtunk időszámításunkhoz a lassulás miatt, ez a trend azonban 2016-ban megállt és megfordult.

A Föld forgásában jelentkező finomabb eltérésekbe nem csak a Hold, de bonyolultabb tényezők is belszólnak, mint a bolygó magja, az óceánok, és a légkör.

Erre nem számított senki. A gyorsulás okára nincs magyarázatunk

– fogalmazott Leonyid Zotov a Moszkvai Egyetem munkatársa.

„A tudósok többsége úgy gondolja, hogy a Föld belsejében történik valami. Az óceánok és légköri modellek nem magyarázzák ezt a nagy gyorsulást” – tette hozzá.

Léteznek ugyanakkor a felszínen is világosan észlelhető és mélyben gyökerező tényezők is: a földrengések. A 2011 márciusában Japán keleti partjai közelében bekövetkezett 9-es fokozatú nagy földrengés, ami a fukusimai atomerőmű balesetét is előidézte 2,4 méterrel mozdította el a szigetországot és 17 centiméterrel tolta odébb a Föld forgástengelyét.

A NASA szakemberei szerint ahogy a pörgő korcsolyázó is felgyorsul, amikor behúzza karjait, a Föld belsejében a földrengés során átrendeződő tömeg középpontja közelebb került a bolygó forgástengelyéhez, ami gyorsulást okozott.

Mindez ugyanakkor múló hatás, a lassulás általános tendenciájához képest, ami idővel felülkerekedik és tovább hosszabbítja a napokat, ahogy azt teszi évmilliók óta.