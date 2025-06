A kínai cég, a ZTE szakmai napján egy új stratégiai iránnyal és legújabb eszközeikkel is megismerkedhettünk.

Napsütéses, kissé szeles idő mellett, távközlési szakemberek széles csoportjának részvételével kezdődött szerda reggel a Kopaszi-gáton a ZTE szakmai napja.

Mivel nem biztos, hogy mindenkinek ismerős a ZTE, érdemes kitérni rá, hogy távközlési berendezésekkel, optikai hálózati eszközökkel, adatközpontokkal, energiatárolókkal és mobileszközökkel foglalkozó vállalat. A vállalatot 1985-ben Sencsenben alapították, a 90-es évek elején „állami tulajdonú privát vezetésű” céggé alakulva az évtizedek alatt az ország technológiai szektorának egyik fontos szereplőjévé vált, amit a hongkongi és sencseni értéktőzsdén jegyeznek.

Akinek ez még nem a távoli múlt, emlékszik arra a korszakra, amikor a 2010-es évek elején az iPhone-ok terjedése miatt összeroppant a Nokiák mobilpiaci uralma. A keletkező térbe ekkor repültek be androidos telefonjaikkal olyan kínai gyártók, mint a HTC, a Huawei vagy a Xiaomi. A ZTE nagyon sikeres volt ezekben az években a Blade nevű modellel, és aki ekkor okostelefont próbált vásárolni, biztos találkozott jó ár/műszaki érték arányú eszközeikkel. Ekkoriban dinamikusan növekedve a legnagyobb gyártók között voltak, közvetlenül versenyeztek a mobilpiacon az Apple és a Samsung termékeivel.

Az ázsiai gyártók mezőnyét ezután megritkította a Kína és Egyesült Államok között 2018-ban kialakuló és azóta is változó intenzitással folytatódó kereskedelmi konfliktus, amiről bővebben itt és itt olvashattak. A ZTE ezután telefonjaival egy időre kivonult Magyarországról, de tovább élt és küzdött a kínai és más nemzetközi piacokon a felénk is ismerős Oppo, Meizu és Vivo márkák mezőnyében.

Más szemszögből ugyanakkor a ZTE nem tér vissza, mert nem vonult ki. Készülékeiket jelenleg is nagy számban használják távközlési szolgáltatók. Ma már indulhatnak a Digitális Kormányzati Ügynökség beszerzésein, de a Jedlik Ányos Energetikai Programhoz kapcsolódóan energiatárolókat, napelemeket és invertereket is kínálnak a pályázó cégeknek.

Utóbbi a ZTE új zöldtechnológiai üzletága: az energiatárolók lényegében a megújuló energia hullámzását kiegyensúlyozó statikus akkumulátorok. Amint azt Biró Alberttől, a cég country managerétől megtudtuk,

a ZTE saját, illetve a BYD akkumulátortechnológiáját használja ezekben az eszközökben, de jelenleg még nincsenek a láthatáron a háztartások igényeit elfogadható áron kiszolgáló energiatárolók. Ezek leginkább akkor megfizethetőek, ha kapcsolódik hozzájuk valamiféle támogatás.

Természetesen a nagyközönséghez közelebb álló mobileszközökről, szakszóval terminál üzletágról is megtudhattunk közelebbit. A ZTE hamarosan Kidswatch K1 néven gyerekokosórával térhet vissza az egyik nagy szolgáltató kínálatába. Ezek a műfajból következően mindent tudnak, ami a szülőnek fontos, GPS-követőként működnek, és akár videóhívás is bonyolítható velük.

A nagyobbak okostelefonjainál Nubia néven új márkanév alá szerveződnek, amelyben középkategóriás és összecsukható mobilokat kínálnak, de lesz a palettán Neo 3 GT néven játékra kihegyezett gazdaságos okostelefon és külön-külön fotózásra, zenére kihegyezett készülék is. Az igazán kemény játékostelefonjaik Redmagic néven futnak majd. A ZTE nem utolsósorban tartozékok terén is terjeszkedik: mobil headseteket és hordozható wifi routereket is kínál.

Mivel a fejlődés nem állhat meg, a kínai szakemberek már dolgoznak a jövő eszközein: olyan különleges set-top boxot fejlesztenek, amibe egy sor otthoni funkciót integrálnak. Például a mesterséges intelligenciával ellátott okoshangszórót, videókonferenciát, több eszköz kezelését vagy biztonsági felügyeletet. Utóbbihoz hasonló egyedi védelmi funkciója lehet a szintén fejlesztési fázisban lévő, wifialapú érzékelésnek, ami gesztusvezérlésre is alkalmas, vagy észreveszi, ha valaki egy helyiségben elesik, és nem kel fel.