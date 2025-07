Már a gyártóknál vannak a januárban bemutatott új HDMI-kábel paraméterei. Ez azt jelenti, hogy hamarosan a boltokban is lehet kapni az új, HDMI 2.2-es műszaki cikkeket. A termék képfelbontásban akár 16K-t is tud majd teljesíteni az eddigi 10K-hoz képest. A csatlakozó kinézete azonban nem változik.

Januárban a HDMI Fórum a Las Vegas-i CES-en mutatta be a többek között televízióknál, monitoroknál és számítógépeknél is használatos HDMI-kábelek új, 2.2-es szabványait – írja a The Verge.

A vásárlók azonban hiába keresték a boltokban a kábelt, ott nem találták meg, mivel a vállalat június végén adta át a gyártóknak az eszköz paramétereit. Ezáltal utóbbiakon múlik, mikortól lesznek új kábelek a távközlési készülékeken.

A jelenleg használatos HDMI 2.1-es kábeleknél a maximális adatátviteli sebesség másodpercként 48 gigabájt, felbontásban a 10K-t tudja teljesíteni, a képfrissítési ráta pedig 120 hertz. A 2.2-es vezetékek azonban szintet lépnek:

4K (480 hertz);

8K (240 m hertz);

10K (120 hertz);

16K (60 hertz).

Az új kiadás tömörítésmentesen tudja majd kezelni a videóformátumokat 10 és 12 bites színekkel; 8K-nál 60, 4K-nál 240 hertz lesz a maximum. A HDMI-kábel kinézete nem fog változni.