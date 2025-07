Titokzatos rádiójelek borzolják a kedélyeket a részecskefizika világában: a tudósok továbbra sem találnak magyarázatot az Antarktisz jege alól érkező anomáliákra, sőt, napról napra csak nagyobb sötétségben tapogatóznak. A legfrissebb fejlemények szerint most kizárták a legvalószínűbbnek tartott magyarázatot is, így ismét teret nyertek a legmerészebb, akár a standard modellen túli fizikát feltételező elméletek. Egyesek – és most üljön le – már párhuzamos dimenziókról diskurálnak.