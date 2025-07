Szerdán a középiskolások kérdezhették a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó kutatóűrhajóst, Kapu Tibort. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint az űrben elvégzett kísérletekből az egyetemek is tudnak meríteni. Az űrhajóst kérdezték a súlytalanságról is, amit eleinte szokatlannak nevezett. Emellett fehérjéket kristályosítottak az űrben. Azt is elárulta Kapu Tibor, hogy az űrben mivel állítanak elő oxigént.