A megszokottnál is több szivárogtatás és várakozás után itthoni idő szerint szerda délután leleplezte legújabb telefonjait a Samsung; bemutatkozott a Galaxy Z Fold7, a Galaxy Z Flip7 és a Galaxy Z Flip7 FE, de érkezett két új okosóra is a Galaxy Watch8 és Galaxy Watch8 Classic személyében. Mutatjuk, mit érdemes elöljáróban tudni az új készülékekről, amelyek hamarosan a boltok polcaira is felkerülnek.

Tagadhatatlan, hogy a Samsung volt a hajlítható kijelzővel szerelt mobilok legfőbb úttörője, az évek alatt viszont elvesztette vezető szerepét a gyártó – legalábbis a hardveres fejlesztések terén. Az olyan vállalatok, mint például a Honor, nagyon gyorsan ránőttek a dél-koreaiak fejére, a Magic V-szériával a Honor pedig rendre innovatívabb megoldásokat kínált a Samsung által gyártott Galaxy Z Foldokkal szemben. A legszembetűnőbb előny a készülékek vékonyságában rejlett: mikor a Honor már, mondhatni, papírvékony hajlíthatókat tett le az asztalra, akkor a Samsung még csak kvázi téglákkal dobálózott – ennek viszont vége.

A Galaxy Z Fold7- és Galaxy Z Flip7-szériákkal a Samsung végre célba ért. olyan hajlíthatókat dobtak piacra, amelyekkel már nem kell kompromisszumokat kötnünk.

Korábban a Fold mobilok extrém magas áruk ellenére vastagok és nehezek voltak, és bár teljesítményük csúcskategóriás volt, kamerájuk nem volt első osztályú. Nos, a Galaxy Z Fold7 ezt mind orvosolta, és a Galaxy Z Flip7 is pont azokon a területeken fejlődött, ahol a leginkább szükség volt rá.

8 Galéria: Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 Galéria: Samasung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Nagyobb, vékonyabb, erősebb!

A Galaxy Z Fold7 három területen fejlődött az elődhöz képest: sokkal vékonyabb és könnyebb lett, megörökölte a Galaxy S25 Ultra 200 megapixeles főkameráját, és megkapta a jelenleg elérhető legerősebb mobilplatformot, a Snapdragon 8 Elite for Galaxyt. A készülék előlapi kijelzője 6,5 hüvelykesre nőtt, míg a belső panel ezúttal már 8 hüvelykes, így valóban egy kisebb tablettel van dolgunk, ha kinyitjuk a Galaxy Z Fold7-et. Talán ennél is fontosabb azonban, hogy összehajtva a mobil alig vastagabb egy Galaxy S25 Ultránál – előbbi 8,9 milliméter, míg utóbbi 8,2 milliméteres.

Kihajtva a Galaxy Z Fold7 vastagsága épphogy eléri a 4,2 millimétert, aminél vékonyabb mobilra már talán szükség sincs – a Samsung ezzel a húzásával egyértelműen visszakerült az élmezőnybe.

Érdekesség, hogy míg tavaly a Galaxy Z Flip-széria kapott több figyelmet, addig idén egyértelműen a Z Fold az igazi sztár, de a kis tesót sem hanyagolta el a Samsung, sőt. Olyannyira kedvelik a kagylótelefonokat, hogy idén egyenesen kettő – na jó, másfél – új modellt is bemutattak. A Galaxy Z Flip7 legfőbb újítása, hogy az előlapi kijelzője ezúttal már a teljes előlapot lefedi, egy négyhüvelykes panelt kapunk, ami gyönyörűen egybeolvad a kettős kamerarendszerrel. A belső kijelző is nőtt, a Galaxy Z Flip7-et kinyitva ezúttal már egy 6,85 hüvelykes AMOLED-kijelző tárul elénk. Apró visszalépés azonban, hogy az európai modellekbe nem Snapdragon 8 Elite for Galaxy chip kerül, hanem a Samsung saját gyártású Exynos 2500-as lapkája.

8 Egymás mellett egy iPhone 14 Pro és egy kinyitott Galaxy Z Fold7 Galéria: Samasung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Azoknak pedig, akik kicsit kevesebbel is beérik, itt van a Galaxy Z Flip7 FE, ami tulajdonképpen egy átnevezett Galaxy Z Flip6. Az egyetlen különbség, hogy előbbi csak fekete és fehér színben lesz beszerezhető.

Visszatért a nagy klasszikus

A pletykákkal ellentétben a Samsung nem jelentette be a Galaxy Watch Ultra 2-t, de egy új szín érkezett a modellhez. Kaptunk viszont két teljesen új órát, az újratervezett Galaxy Watch8-at és a Galaxy Watch8 Classicot, ami egy év kihagyás után hozza vissza a forgatható lünettát a samsungos okosórák palettájába. A Galaxy Watch8 megjelenése egy készülékben ötvözi a Galaxy Watch Ultra szögletesebb és az előd kör alakú formatervét, ezzel teljesen egyedi megjelenést kölcsönözve az okosórának, míg a Classic – ahogy a neve is sejteti – egy fokkal klasszikusabb megjelenést képvisel.

Az alapmodellek 40 és 44 milliméteres kiadásban lesznek kaphatók, míg a Galaxy Watch8 Classic csak 46 milliméteres tokban kerül forgalomba. Szenzorok tekintetében nincs újdonság, hardveres szempontból ezen a téren minden maradt a régi, így a korábban pletykált nem invazív vércukorszintmérőt sem találjuk meg az órákban. A Samsung ígérete szerint viszont a mesterséges intelligenciának, a jobb illeszkedésnek és a frissített algoritmusoknak hála, pontosabb méréseket kaphatunk majd a Galaxy Watch7-hez képest. Újdonság továbbá, hogy az új Galaxy Watchok lesznek az első okosórák, amelyeken már a WearOS 6 fog futni.

8 Galéria: Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 Galéria: Samasung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 (Fotó: Gábor Zoltán / Index)

Indul az előrendelés

Az új mobilok és okosórák már most előrendelhetők, a jó hír pedig az, hogy áruk változatlan maradt az elődökéhez képest, de csak javarészt. A Galaxy Z Fold7 ugyanis némileg drágul a Galaxy Z Fold6-hoz képest. Az idei modell 830 ezer forint helyett 50 ezerrel drágábban, 870 ezer forintról indul, ezért cserébe 256 gigabyte tárhelyet és 12 gigabyte memóriát kapunk. Felár ellenében lehetőségünk van nagyobb tárhellyel szerelt modellt választani, a kimaxolt Galaxy Z Fold7 ára az egymilliós lélektani határt is átlépi. Alább az összes új Galaxy árát is felsoroljuk:

Galaxy Watch8 40mm: 159 990 forint (Bluetooth) / 179 990 forint (LTE)

Galaxy Watch8 44mm: 169 990 forint (Bluetooth) / 189 000 forint (LTE)

Galaxy Watch8 Classic: 229 990 forint (Bluetooth) / 249 000 forint (LTE)

Galaxy Watch Ultra: 279 990 forint (LTE)

Galaxy Z Fold7: 879 990 forint (12+256GB) / 929 990 forint (12+512GB) / 1 049 990 forint (16GB+1TB)

Galaxy Z Flip7: 499 990 forint (12+256GB) / 549 990 forint (12+512GB)

Galaxy Z Flip7 FE: 399 990 forint (8+128GB) / 439 990 forint (8+256GB)

A Galaxy Watch8 grafitszürke és ezüst, míg a Galaxy Watch8 Classic fekete és fehér színekben lesz beszerezhető. A Galaxy Z Fold7 ködös kék, ködös ezüst és fekete színekben pompázik, míg a Galaxy Z Flip7 ködös kék, korall és fekete árnyalatokban kerül a boltok polcaira. Ahogy korábban említettük, a Galaxy Z Flip7 FE csak fekete és fehér színekben lesz kapható. Az előrendelés már elindult, a megjelenés pedig július második felében várható.

(Borítókép: Gábor Zoltán / Index)