A Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén hónapokat, sőt, akár egy évet is eltöltő űrhajósok számára a küldetés talán legizgalmasabb és legkockázatosabb része a hazatérés. Ugyanez igaz az Axiom–4 legénységére is, akik napra pontosan két héttel ezelőtt érték el a Föld fölött 400 kilométeres magasságban száguldó állomást, hamarosan azonban már hazatérésükért izgulhatunk. A Föld körül óránként mintegy 28 ezer kilométeres sebességgel keringő laboratóriumból való visszatérés egy precízen megtervezett, több órás folyamat, amely a modern technológia és a fizika törvényeinek lenyűgöző összjátéka. Cikkünkben bemutatjuk, mi történik majd Kapu Tiborral, Peggy Whitsonnal, Shubhanshu Shuklával és Sławosz Uznański-Wiśniewskivel, amikor eljön az idő, hogy hazatérjenek a Földre.

Bár a Szojuz kapszulák évtizedek óta megbízhatóan szállítják haza az asztronautákat, a figyelem középpontjában ma már egyre inkább a SpaceX innovatív megoldása, a Crew Dragon űrkapszula áll – az Axiom–4 legénységét is Elon Muskék megoldása juttatta el az ISS-re, így az is fogja őket visszajuttatni a Föld felszínére. De hogyan is zajlik majd pontosan ez a különleges és egyben kockázatos utazás? Ezt próbáljuk meg alább részletesen elmagyarázni.

A hazatérés első lépése a Nemzetközi Űrállomásról való lecsatlakozás, azaz az undocking. Ez a dockoláshoz hasonlóan egy rendkívül lassú, aprólékos manőver, amelyet az űrhajósok és a földi irányítóközpont szoros együttműködésben hajt végre. Miután az űrhajó és az űrállomás közötti összes fizikai és elektromos kapcsolatot megszüntették, a dokkolószerkezet reteszei kinyílnak, az űrkapszula pedig finoman távolodni kezd az ISS-től. Az első néhány métert a legénység által Grace-re keresztelt Crew Dragon rendkívül lassan teszi majd meg, hogy elkerüljön bármilyen ütközést az állomással. Ezt követően a Dragon manőverező fúvókáinak segítségével határozottabban távolodni kezd a lebegő laboratóriumtól, hogy aztán még órákon át a Föld körül keringjen, miközben a legénység és a houstoni irányítóközpont minden rendszert ellenőriz a visszatérés kritikus fázisa előtt.

Nincs visszaút

A tényleges hazatérés a pályaelhagyó, azaz deorbit manőverrel kezdődik. Ennek során a Dragon űrkapszula hajtóműveit a haladási iránnyal ellentétesen gyújtják be egy hosszabb, körülbelül 10-15 perces égés erejéig. Ez a fékező manőver lecsökkenti az űrkapszula sebességét, de csak annyira, hogy a Föld gravitációja már „le tudja rántani” azt a keringési pályáról – ezzel megkezdődhet a süllyedés a légkör sűrűbb rétegei felé. Ez a pont jelenti továbbá a „nincs visszaút” pillanatát, innentől a Crew Dragon visszafordíthatatlanul a Föld felé tart majd.

A folyamat ezen szakaszában a Dragon „csomagtartója”, amely a külső napelemeket és a hűtőradiátorokat is tartalmazza, leválik a kapszuláról. Erre azért van szükség, mert a csomagtartó nem rendelkezik hőpajzzsal, így a légkörbe érve elégne. Csak a legénységet és a legfontosabb rakományt szállító kapszula folytatja útját a Föld felé.

Fotó: MTI Az Axiom Space amerikai űrkutatási magánvállalat Axiom–4 (Ax-4) missziójának legénysége 2025. június 26-án.

Izzó tűzgolyóvá válnak a levegőben

A visszatérés leglátványosabb és egyben legveszélyesebb szakasza a légkörbe való belépés, azaz a re-entry. Az űrkapszula mintegy 120 kilométeres magasságban éri el a légkör felső rétegét, több mint 20 ezer kilométer/órás sebességgel. A levegőmolekulákkal való súrlódás hatására a kapszula körüli levegő ionizálódik és plazmává alakul, amelynek hőmérséklete elérheti az 1600-2000 Celsius-fokot is.

Ilyenkor a kapszula tulajdonképpen egy mesterséges meteoritként, egy izzó tűzgolyóként száguld az égen.

A legénység és a jármű védelméről a kapszula alján található, PICA (Phenolic Impregnated Carbon Ablator) anyagból készült, csúcstechnológiás hőpajzs gondoskodik. Ez az anyag a rendkívüli hő hatására nem megolvad, hanem elpárolog és szénné ég, így vezetve el a hőt a kapszula szerkezetétől. A légköri fékezés során a kapszula sebessége drámaian, mintegy 500-600 kilométer/órára csökken. Az űrhajósokra ekkor jelentős, akár 4-5 G-s nehézségi gyorsulás hat, ami azt jelenti, hogy a saját testsúlyuk négyszeresét-ötszörösét kell elviselniük az üléseikbe szíjazva. A plazmaréteg miatt ebben a néhány perces időszakban ráadásul a rádiókapcsolat is megszakad a földi irányítással, így ezekben a pillanatokban semmit sem fogunk tudni az űrhajósokról.

Miután a kapszula túlélte a tüzes alászállást, és sebessége kellőképpen lecsökkent, körülbelül 5,5 kilométeres magasságban kinyílik a két kisebb stabilizáló, majd 1,8 kilométeres magasságban a négy hatalmas főernyő. Ezek tovább lassítják a kapszulát, biztosítva a viszonylag „puha”, óránkénti körülbelül 25-30 kilométeres sebességű vízbe csapódást, azaz a „splashdown”-t. A SpaceX a NASA-val közösen előzetesen több lehetséges leszállási zónát jelöl ki Florida partjainál, az Atlanti-óceánon vagy a Mexikói-öbölben. A végső helyszínt viszont az időjárási viszonyok, különösen a szél erőssége és a hullámzás magassága alapján választják majd ki, így a landolás pontos helye egyelőre még nem ismert; ahogy az sem, hogy az Axiom–4 legénysége mikor hagyhatja el az ISS-t.

A vízbe érést követően a helyszínen már egy speciális mentőhajó várakozik. Gyorsnaszádok közelítik meg a kapszulát, ellenőrzik a levegő minőségét, majd a hajó daruja óvatosan a fedélzetre emeli azt. Az űrhajósok csak ezt követően, orvosi felügyelet mellett szállhatnak ki a kapszulából, hogy megtegyék az első lépéseket a szilárd – ez esetben ringatózó – talajon a heteken át tartó súlytalanság után.

Nem csak így lehet hazajutni

Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a Crew Dragon tengeri landolása eltér a másik fő „űrtaxi”, az orosz Szojuz bevált módszerétől, azok évtizedek óta a kazahsztáni sztyeppén érnek földet. A légköri visszatérés hasonlóan drámai, de a végső fázisban egy nagy főernyő lassítja a kapszulát, majd közvetlenül a földet érés előtt a kapszula alján lévő kis fékezőrakéták gyulladnak be, tompítva a becsapódás erejét. A landolás viszont így is meglehetősen kemény tud lenni.

A NASA másik kereskedelmi partnere, a Boeing a Starliner űrhajóval egy harmadik megoldást választott: a szárazföldi, de légzsákos landolást. A Starliner ejtőernyőkkel lassítva, majd hatalmas légzsákokat felfújva érkezik meg az Egyesült Államok nyugati részén található sivatagos területekre. A rendszer azonban még gyerekcipőben jár, amit a legutóbbi, technikai problémákkal tarkított tesztrepülés is bizonyított, amely után a Starliner végül legénység nélkül tért vissza a Földre.

És hogy Kapu Tiborék mikor indulnak haza? Ahogy említettük, ezt egyelőre még nem tudni. Az előzetes tervek szerint az Axiom–4 legénységének két hetet kellett volna a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén töltenie, ez az intervallum viszont már eltelt, így már csak a NASA, a SpaceX és az Axiom Space bejelentésére kell várnunk. Amennyiben nincsenek komplikációk, a következő néhány napban ezt előreláthatólag meg is teszik, így érdemes lesz a vállalatok kommunikációs felületeit figyelni – de természetesen az Indexen is beszámolunk majd a legfrissebb fejleményekről.

(Borítókép: Így festett a Dragon űrkapszula, miután 2025. március 18-án sikeresen landolt Florida partjainál, fedélzetén Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore és Aleksandr Gorbunov űrhajósokkal. Fotó: Keegan Barber / NASA via Getty Images)