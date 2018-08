A nők nagyobb eséllyel halnak meg infarktusban, ha férfi az orvos

A szívrohammal kórházba kerülő nőknek nagyobb esélye van a túlélésre, ha kezelőorvosuk nő – írja az MTI egy amerikai tanulmány alapján. A kutatás több mint 500 ezer beteg adatain alapul, akiket szívinfarktussal (akut miokardiális infarktussal) vettek fel a kórházak sürgősségi osztályára Floridában 1991 és 2010 között.

A Harvard Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint hatása van a kezelés sikerére annak, hogy a pácienst azonos vagy ellenkező nemű orvos kezeli: a szívinfarktussal a sürgősségi osztályra érkező és női kezelőorvoshoz kerülő női páciensek körében 5,4 százalékkal kisebb a halálozási arány az átlagnál – áll a Proceedings of the National Academy of Sciences szaklapban megjelent tanulmányban.

Korábbi tanulmányok arra világítottak rá, hogy a nők nagyobb eséllyel halnak meg szívrohamban, mint a férfiak. Néhány szakértő szerint ennek az lehet az oka, hogy a nőknél a tünetek mások lehetnek, mint a férfiaknál, vagy hajlamosabbak késleltetni a kezelést, sokkal inkább, mint a férfiak. A Harvard Egyetem tanulmánya új magyarázattal szolgál a szívrohamok halálozási arányában jelentkező nemi egyenlőtlenségekre.

A legtöbb orvos férfi, a férfi orvosoknak pedig úgy tűnik, gondot okozhat a női betegek kezelése

– írják a kutatók.

A tanulmány szerint minél több nőt kezelt egy orvos a karrierje során, annál kisebb az esélye, hogy meghalnak a női betegei. Ugyanakkor ez a 22-es csapdája, mivel ez az összefüggés azt feltételezi, hogy bizonyos számú nőnek meg kell halnia ahhoz, hogy az orvos tanulhasson a hibáiból. A halálos esetek számának csökkenése "a korábbi női betegek számlájára következik be" – áll a tanulmányban.

Mivel az orvosok többsége férfi, nem lehetséges a női páciensekhez minden esetben női orvos társítása. A megoldás egyszerű a kutatók szerint: több női orvosra van szükség a sürgősségi osztályokon.

Tekintve a férfi orvosok munkahelyi tanulásának költségét, hatékonyabb lehet a női orvosok jelenlétének növelése

– írják.