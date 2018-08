A légszennyezés csökkenti az intelligenciát

Egy új tanulmány szerint a légszennyezés negatív hatásai túlmutatnak a fizikai egészség károsításán: a rossz levegő intelligenciacsökkenést is okoz – írja a Guardian.

A Kínában végzett kutatás eredményei szerint a magas légszennyezettségnek való kitettség jelentős esést okozott az alanyok nyelvi és számtani teljesítményében; a teszteredményeik átlagosan annyit romlottak, mintha elvesztettek volna egy évnyi oktatást.

A kutatásban résztvevő Hszi Csen, a Yale Egyetem kutatója szerint az időseket, főleg a 64 év fölöttieket, illetve a férfiakat és az alacsonyan iskolázottakat még komolyabban érinti a szennyezett levegő negatív hatása, így nálunk akár több évnyi oktatás kiesésével felérő intelligenciacsökkenés is mérhető.

Azt már korábbi kutatások is megállapították, hogy a szennyezett levegő rontja a diákok kognitív képességeit; extrém magas halandóságot okoz a mentális rendellenességekkel küzdők körében; összefügghet a mentális betegségek gyakoribb előfordulásával gyerekeknél; illetve növelheti a demencia kockázatát a forgalmas utak mellett élőknél. A mostani viszont az első kutatás, amely minden életkort, illetve a nemek közötti különbséget is vizsgálta.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány 2010 és 2014 között elemezte a kínai családi panelkutatási program 20 ezer résztvevőjének nyelvi és számtani eredményeit, amelyeket a levegő nitrogén- és kén-dioxid-tartalmával vetettek össze. Az eredményeik szerint az alanyok

minél hosszabb időn át voltak kitéve szennyezett levegőnek, annál nagyobb kár érte az intelligenciájukat.

A nyelvi képességeket jobban megviselte a légszennyezés, mint a matematikaiakat; illetve a férfiakra nagyobb volt a negatív hatása, mint a nőkre. Ez utóbbi a kutatók szerint a férfi és női agy működésének különbségeiből adódhat.

Mivel hosszabb távon követték az alanyokat, és ez idő alatt a légyszennyezés mértéke változott – az egyéb hatásokat pedig kiszűrték –, Csen szerint nagy valószínűséggel állítható, hogy a légyszennyezés az oka volt a kognitív képességek romlásának, nem csak együtt járt a két jelenség. A hatás fokozatosan növekvő lehet: minden egyes milligrammnyi további szennyezés három év alatt több mint egy hónapnyi oktatás kiesésével egyenértékű.