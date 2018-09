A világ haláleseteinek 5 százalékáért az alkohol felelős

Az alkohol felelős a világ haláleseteinek több mint 5 százalékáért, vagy másképpen évi 3 millió halálért – írja a Guardian az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése alapján.

A 2016-os évre vonatkozó adatok szerint a 3 millióból 2,3 millió alkohollal kapcsolatos halálesetet férfiak szenvedték el. Az összes eset 29 százalékában nem közvetlenül az alkoholfogyasztás hatásaiba halt bele valaki, hanem az ital miatt okozott sérülésekbe, például közlekedési balesetbe vagy öngyilkosságba.

A fiatalokat különösen keményen érinti a probléma: a húszas éveikben járók haláleseteinek 13,5 százalékában játszott szerepet az alkohol, míg az összes idő előtti elhalálozás 7,2 százalékáért felelős.

Bár a négyévente kiadott jelentés azt is megállapítja, hogy a 2012-es 5,9 százalékhoz képest javulást jelent a 2016-os 5,3 százalék, szakértők inkább azt emelik ki, hogy a helyzet továbbra is súlyos, a becslések szerint pedig a következő években az alkoholfogyasztás és az ez által okozott kár is várhatóan növekedni fog, aminek részben az állami szintű megoldási kísérletek hiánya vagy elégtelensége az oka.

A WHO alkoholügyi szakértője, Vladimir Poznyak szerint a képet az is árnyalja, hogy ezekben az adatokban nincsenek benne a 15 éven aluliak, holott a világ több országában jóval ezelőtt elkezdenek már inni a fiatalok. Erre utal az is, hogy az első mért életkorban, a 15-19 évesek között Európában például 44 százalék iszik.

Ami mégis optimizmusra adhat okot, hogy a világ egyes régióiban, így Európában és Amerikában csökkenőben van az alkoholfogyasztók aránya, és bár összességében nem csökkent a fejenkénti alkoholfogyasztás, Európában ez visszaesőben van – még ha továbbra is itt a legmagasabb, ha a teljes népességet (nem csak az ivókat) vesszük alapul. A fejlődő országokban viszont növekszik az alkoholfogyasztás.