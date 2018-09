A magyar fiúk a legrészegesebbek Európában

A magyar kamaszlányok rúgnak be a harmadik legnagyobb arányban Európában, a magyar fiúk pedig a kontinens legnagyobb fiatal ivói – derül ki a Telegraph cikkéből, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) alkoholügyi jelentését mutatja be.

A WHO 36 ország fiataljait vetette össze, és felállított egy-egy listát arról, hogy a 15 éves lányoknak, illetve fiúknak hol hány százaléka volt már legalább kétszer részeg életében. A felmérés 2002 és 2014 között készült. A listákon értelemszerűen nem túl nagy dicsőség az élmezőnyben szerepelni, úgyhogy elég aggasztók a magyar helyezések.

A lányok top 10-es listája, zárójelben a legalább kétszer berúgott 15 évesek aránya az adott országban:

Dánia (37,6) Wales (33,6) Magyarország (33,5) Skócia (32,9) Litvánia (32,7) Anglia (30,9) Észtország (29,3) Csehország (28,6) Szlovénia (28,3) Málta (27,9)

A fiúk sorrendje:

Magyarország (41,2) Litvánia (40,6) Horvátország (39,9) Dánia (39) Szlovénia (32,6) Skócia (32,4) Finnország (32,2) Csehország (31,5) Észtország (30,9) Lettország (30,5)

Ami jó hír, hogy a legtöbb vizsgált országban csökkenő trendet mutat azok aránya, akik rúgtak már be legalább kétszer 15 évesen.

A WHO jelentéséről már írtunk néhány napja, akkor arról számoltunk be, hogy a világ haláleseteinek több mint 5 százalékáért, vagy másképpen évi 3 millió halálért az alkohol a felelős közvetve vagy közvetlenül.