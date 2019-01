Halálbüntetés várhat a világ első génszerkesztett babáit világra segítő kínai orvosra

Egy brit kollégája szerint halálbüntetés várhat Ho Csienkujra, a kínai kutatóra, aki azzal kavart nagy nemzetközi vihart november végén, hogy azt állította, a közreműködésével megszülettek a világ első génmódosított gyerekei – írja a Gizmodo.

Ho első pácienseinek ikrei születtek, akik a kutató szerint immunisak a HIV vírusra a CCR5 nevű gén eltávolításának köszönhetően, cserébe nagyobb eséllyel kaphatják el az influenzát és talán más betegségeket is. Állítólag már egy újabb pár is génszerkesztett babát vár. A forradalmi CRISPR génszerkesztő módszer történetében ez újabb mérföldkő lenne, viszont sok kutató szerint komoly etikai aggályokat vet fel a babák génjeinek módosítása.

Nemcsak a tudományos közösség többsége, de Kína sem nézte jó szemmel a vitatott kísérletekről szóló bejelentést, így rövid úton be is szüntették Ho munkáját, majd a kutató hamarosan eltűnt szem elől. Később kiderült, hogy a kínai kormány házi őrizetbe helyezte a sencseni Dél-kínai Tudományos és Technológiai Egyetemen egy lakóépületében.

Robin Lovell-Badge, a londoni Francis Crick intézet genetikusa szerint Ho korrupció és vesztegetés vádjával állhat majd bíróság elé, márpedig Kínában mindkettőért halálbüntetés is járhat. Lovell-Badge volt az, aki tavaly novemberben genetikai konferenciát szervezett a Hongkongi Egyetemen, és miután hallotta a pletykát, hogy a kínai tudós min dolgozik, meghívta, saját bevallása szerint azért, hogy kicsit lehűtse a lelkesedését. Itt tette Ho a nagy port kavart bejelentését a kísérletei eredményéről.

A kínai tudóst a fenti vádak mellett azért is sok kritika érte, mert sok kutató szerint a kísérletei elhamarkodottak voltak, a technológia még nem érett meg erre, ráadásul Ho titokban, a szokásos csatornák megkerülésével dolgozott, inkább a szenzációhajházat vezérelhette, mint a tudományos alaposság, és a szokásokat felrúgva a génszerkesztett embriókat be is ültette az anya méhébe, ahelyett, hogy megsemmisítette volna azokat.

Közben az is kérdéses, hogy Ho egyáltalán valóban végrehajtotta-e azt a nagy port kavart beavatkozást, amelyről azt állítja, hogy végrehajtotta: hiába ígérte, hogy ellenőrzésre nyilvánosságra hozza a kutatási adatait, de ez a mai napig sem történt meg, így nem tudni biztosan, hogyan zajlottak a kísérletek. Másrészt felmerült az is, hogy Ho az alanyait is megtéveszthette, hogy elnyerje a hozzájárulásukat.