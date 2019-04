Az Egyesült Államok 22 tagállamában terjed, Európában több mint 70 embert ölt meg a kanyaró

Az Egyesült Államok 22 tagállamában diagnosztizáltak kanyarós megbetegedéseket, jelentette be szerdán este Alex Azar egészségügyi miniszter Washingtonban. Az MTI tudósítása szerint a tárcavezető az amerikai járványügyi hivatalra (CDC) hivatkozva közölte, hogy

2000 óta - amikor pedig már megszűntnek nyilvánították a betegséget - nem diagnosztizáltak ennyi megbetegedést.

Alex Azar közleményt adott ki, amelyben nagyobb átoltottságot sürgetett. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltóanyagok - az egyes, interneten terjedő információkkal ellentétben - évek óta bizonyítottan biztonságosak. Az idén már 695 beteget kezelnek kanyaróval, a legtöbb megbetegedést az északnyugati Washington államban és New Yorkban regisztrálták.

New York városának Brooklyn negyedében néhány héttel ezelőtt egészségügyi szükségállapotot hirdettek a hatóságok és elrendelték a kötelező oltást is. Az oltásnak ellenálló, annak beadását megtagadó szülőket törvény elé idézték, akár ezerdolláros büntetésre is számíthatnak. Brooklyn ortodox zsidó közösségében egyébként tavaly október óta 390 új kanyarós megbetegedést rögzítettek.

A betegség terjedését az erősödő oltásellenes mozgalom segíti elő, több közösségi portálon is rendszeresen jelennek meg hamis információk az oltások állítólagos veszélyességéről. Amesh Adalja, a Baltimore-i Johns Hopkins kórház fertőző betegségekkel foglalkozó egyik orvosa szerdán újságíróknak azt mondta: a betegség teljes mértékben megelőzhető.

Most, 2019-ben, e betegség ellen kell küzdenünk, holott már az 1960-as évek vége, azaz az oltóanyagok kifejlesztése óta ezzel már nem is szabadna foglalkoznunk

- fogalmazott az orvos.

Az amerikai járványügyi hivatal szerdán ismételten közleményt adott ki, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben a járvány terjedése folytatódik, és az alacsony átoltottságú közösségekben nem sikerül gátat vetni neki, akkor a kanyaró az Egyesült Államokban ismét mindennapos betegség lehet.

Eközben az is kiderült: több mint hetven ember halt meg és mintegy 80 ezren fertőződtek meg 2018-ban kanyaróban Európában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Unió Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (ECDC) 2017-ben még csak 37 halálesetről számolt be.

A WHO és az ECDC szerint 2019 elején szintén növekvőben van a halálesetek és a megbetegedések száma, mindenekelőtt Franciaországban, Lengyelországban, a Csehországban, Belgiumban, Bulgáriában és Írországban.

"A kanyaró és a rubeola felszámolása, valamint a gyermekek és a felnőttek megóvása a védőoltással megelőzhető betegségektől fontos része az ENSZ egészségügyi és fejlődési céljainak", írta a két szervezet, hozzátéve: "ehhez közös fellépésre és kiszámíthatóságra van szükség, hogy mindenki számára magas védettséget biztosítsunk".

Egy héttel korábban a WHO azt jelentette, hogy a kanyarós megbetegedések száma negyedéves összehasonlításban is nő világszerte, és

a január és március között regisztrált megbetegedések száma 300 százalékkal volt magasabb az előző év azonos időszakáénál.

Az Európai Unión belüli növekedést a WHO és az ECDC a védőoltások gyakorlatában bekövetkező hiányosságoknak, illetve a nehéz körülmények között élő csoportok körében tapasztalható alacsony oltottsági aránynak tudja be.

A kanyaró erősen fertőző betegség. Köhögés, orrfúvás, közeli személyes érintkezés, illetve a fertőzött orr- és torokváladékkal való érintkezés útján terjed. A WHO szerint a leginkább veszélyeztetettek a be nem oltott kisgyermekek és a várandós nők.