Súlyosbíthatják a rejtett szívbetegségeket az energiaitalok

A legújabb nemzetközi kutatások alapján a Magyar Kardiológusok Társasága ismét óvatosságra int az energiaitalok* fogyasztásával kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy a magyar fiatalok túlnyomó többsége folyamatos fogyasztó, ráadásul egyre gyakrabban alkohol kíséretében isszák, ami akár életveszélyes is lehet.

A társaság Indexhez eljuttatott közleménye szerint minden ötödik 10-14 éves magyar gyerek energiaitalt "reggelizik", ami az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet egy korábbi felméréséből ismert adat. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság által megrendelt, 16 országra kiterjedő vizsgálata szerint:

a magyar kamaszok 78 százaléka fogyaszt energiaitalt, közülük 13 százalékuk úgymond nagyivó.

A kamaszok különösen veszélyeztetett fogyasztók, mert sokan alkohollal, vagy intenzív testmozgással összekötve issza az energiaitalokat, ami – a kiszáradás veszélye miatt – növeli a rosszullét kockázatát. Egy friss nemzetközi kutatás pedig arra az eredményre jutott, hogy ezek az energiaitalok állnak sok esetben az egészséges fiatal felnőttek hirtelen szívhalálának a hátterében, súlyosbíthatják ugyanis a rejtett szívbetegségeket.

Az energiaitalok esetében a legnagyobb veszélyt a nagy cukor- és koffeintartalom jelenti, amelyek ritmuszavarok kialakulásához vezethetnek azoknál, akik rendszeresen fogyasztják ezeket, vagy érzékenyek rájuk. Amerikában egyetlen év alatt a 5448 koffeintúladagolásos eset 46 százaléka 19 év alattiakkal történt.

Magyarországon 2011. november 1. óta 422 hivatalos bejelentés érkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központba (korábban ÁNTSZ). Az országos mentőszolgálat, az orvosi ügyeletet, a gyermekorvosok, háziorvosok, a védőnők, valamint az általános és középiskolák jelzései alapján a rosszullétek 25 százaléka lányokat, 75 százaléka fiúkat érintett. A statisztikák szerint volt, aki 2,5 liter energiaitalt is megivott egy nap alatt. A friss adatok alapján a fogyasztással összefüggő túladagolás feltehetően két esetben okozott maradandó egészségkárosodást. Az esetek 23 százalékában alkohollal együtt fogyasztották az energiaitalt. A rosszullét miatti bejelentések aránya életkor szerint:

3 százalékuk 8-10 éves,

8 százalékuk 11-12 éves,

21,5 százalékuk a 13-14 éves,

26 százalékuk 15-16 éves volt.

A túlzott energiaital-fogyasztás főbb tünetei: tachycardia (szívritmuszavar), mellkasi fájdalom, szédülés, magas vérnyomás, émelygés, hányinger, remegés.

"Sokan azt gondolják, hogy bedobnak egy energiaitalt és minden helyrerázódik. Ha fáradtak, erőre kapnak, tovább tudnak ébren maradni, ha az agyuk nehezen pörög, majd felgyorsul. Összeszűkíti a hasi, zsigeri ereket is, miközben az agy több vért kap, ezáltal átmenetileg javul az összpontosító képesség, a figyelem, lerövidül a reakcióidő, lecsökken az álmosságérzés, az alvásigény, megemelkedik az adrenalinszint, nagyobb fizikai teljesítőképesség érzete alakul ki. Mindez rövid távon kétségtelenül igaz, később azonban negatív hatása van, ha túlzásba visszük. Különösen fontos, hogy a szívritmuszavarokkal küzdők, szívbetegek felejtsék el az energiaitalokat, de azok is, akiknek a szervezete érzékenyen reagál rá. Az energiaitalok nagy dózisban tartalmaznak koffeint, ez önmagában is veszélyes, túlzott fogyasztása ártalmas lehet, extrém mennyiségben már azonnal is jelentkezhet a hatás. De ha nem nagy mennyiségben, viszont rendszeresen issza valaki, akkor is rossz hatással lehet a szív- és érrendszerre. Emeli ugyanis a pulzusszámot és a vérnyomást. A sok koffeintől egész nap gyorsabb lesz a pulzus, emiatt a ritmuszavar valószínűsége tartósan megemelkedik – ez viszont előbb-utóbb szinte biztosan valamilyen szívproblémához vezet” – mondja dr. Gellér László professzor, a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika elektrofiziológiai részlegének vezetője, a Magyar Kardiológusok Társasága tudományos bizottságának elnöke.

Fotó: Index

„Az energiaitalok alkohollal való együttes fogyasztása még nagyobb problémát jelenthet. Felfokozott állapotot, illetve a bódultságot okozó hatása összeadódva súlyos fizikai rosszullétet okozhatnak, és lehetetlenné teszik a reális gondolkodást. A vércukorháztartást a fokozott felhasználás irányába tolja el, ez eszméletvesztést, akár közvetlen életveszélyes állapotot okozhat. Ráadásul, ha alkohol helyett egyéb pszichostimulánssal kombinálják az energiaitalokat, akkor összeadódik a két szernek a szív- és érrendszeri hatása, és ez már jellegzetes mérgezéses tünetekhez vezethet” – figyelmeztet a professzor.

Milyen kockázatokkal jár az energiaitalok túlzott fogyasztása?

koffein-túladagolással, ami számos tünethez vezethet, beleértve a szívdobogást, magas vérnyomást, hányingert és hányást, görcsöket és egyes esetekben akár halált is, 2-es típusú cukorbetegséggel, mivel a magas koffein-fogyasztás csökkenti az inzulinérzékenységet, várandósok között késői vetéléssel, alacsony születési súllyal, halvaszüléssel, gyermekek és serdülők esetében negatív hatásokkal az idegrendszer, a szív- és érrendszer tekintetében, függőség kialakulásával.

Magyarországon összességében egy évben 44 millió liter energiaital fogy.

*Energiaital: olyan nem alkoholos ital, amely koffeint, taurint és vitaminokat tartalmaz, számos más összetevő (pl. guarana) mellett.