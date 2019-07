A fiatalon dolgozó nők memóriája lassabban hanyatlik

A fiatalabb korukban a munkaerőpiacon fizetett állásban dolgozó nők emlékezete idősebb korukban lassabban hanyatlik egy új amerikai kutatás szerint – írja az MTI.

A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem Fielding Közegészségügyi Karának járványügyi professzora, Elizabeth Rose Mayeda és csoportja 6386, 1935 és 1956 között született amerikai nő bevonásával végzett kutatást. Eredményeikről a héten az Alzheimer Szövetség Nemzetközi Konferenciáján (AAIC) számoltak be Los Angelesben.

A kutatók megállapították, hogy azok a nők, akik fiatal felnőtt koruk és középkoruk között – akár anyaként, akár gyerektelenül – fizetett munkahelyen dolgoztak, alkalmazottak voltak, életük későbbi szakaszában lassabban szembesültek memóriavesztéssel, mint azok, akik nem. A memória hanyatlása abban a csoportban volt a leggyorsabb, amelyben a nők sohasem dolgoztak.

A kutatók szerint a fizetett állás számos szempontból hasznos a nőknek: segít a szellemi frissességük megőrzésében, pénzügyi előnyei vannak és társadalmi kapcsolatokat teremt. Ezek pedig mind segítenek a kor előrehaladtával az emlékezetromlás mérséklésében. A további kutatásoknak kell megállapítania, hogy a nők teljes foglalkoztatottságára irányuló programokkal hatékonyan fel lehet-e lépni a memóriavesztés ellen – mondta Mayeda.

Az Egyesült Államokban az Alzheimer-kórban szenvedő emberek kétharmada nő az Alzheimer Szövetség 2019-es jelentése szerint. Hosszú ideig úgy gondolták a szakértők, hogy a nők aránya azért magasabb az Alzheimer-betegek és a demenciában szenvedők között, mert tovább is élnek. A Los Angeles-i konferencián azonban több olyan új kutatást is ismertettek, amelyek azt igazolják, hogy más – biológiai és társadalmi – okok is meghúzódnak a dolog mögött.