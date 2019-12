Három kísérleti HIV-vakcina is sikerrel kecsegtet

Lassan elérkezik a végső tesztekhez három kísérleti fázisban lévő HIV-ellenszer is, elérhető közelségbe hozva ezzel az AIDS-et okozó vírus legyőzését – jelentette az NBC News. Az persze nem valószínű, hogy a HVTN 702, az Imbokodo és a Mosaico kódnevű kutatások mind sikeresek lesznek, de a háromból egy szinte biztos, hogy hatékony vakcinát tehet le az asztalra pár éven belül.

Talán most vagyunk a valaha volt legoptimistább pillanatokban. Három vakcina esetében most zajlanak a hatékonysági tesztek. Az persze eltart még egy kis ideig, míg a kísérletek korai szakaszai alapján eldől, elég ígéretesek-e ahhoz, hogy hatékonysági tanulmány szülessen belőlük

– mondta az NBC-nek Susan Buchbinder, a San Franciscó-i Bridge HIV-kutatóprogram igazgatója, az Imbokodo és a Mosaico vakcinafejlesztések elnöke.

A 2016-ban Dél-Afrikában beindított HVTN 702-projekt a legrégebb óta folyó kutatás, ami egy korábbi kísérleti ellenszer, a nem tökéletesen hatékony RV144 tapasztalataira épül. Az RV144-ről 2009-ben, a klinikai teszteknek végén azt közölték, hogy 30 százalékkal csökkentette a HIV-fertőzések arányát. Ez nem tűnik soknak, de máig a RV144 az egyetlen vakcina, amely egyáltalán mutatott bármiféle hatékonyságot a HIV ellen.

A Dél-Afrikában elterjedt HIV-1 C-altípust célzó HVTN 702-től azt remélik, hogy jóval nagyobb és tartósabb védelmet nyújt majd, mint a kudarcként elkönyvelt RV144.

A HVTN 702 klinikai tesztjeihez idén nyáron befejezték a résztvevők toborzását, eredmények 2020 végén, 2021 elején várhatók. Susan Buchbinder szerint ha csak részlegesen lesz sikeres a HVTN 702 vakcina, már az is hatalmas áttörés lesz, és megváltoztathatja a kór terjedésének ütemét.

Anthony Fauci, az amerikai nemzeti allergológiai és járványügyi intézet (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) igazgatója régóta hirdeti, hogy a legalább 50 százalékban hatékony vakcinák kifejlesztése nagyon fontos. A tesztek mostani szakaszában azt hangsúlyozta az NBC-nek, hogy minden korábbinál jobban hiszi, hogy érdemes a csak részben hatékony vakcinákat is bevetni a HIV elleni küzdelemben, mivel egy 50-60 százalékban hatékony vakcina, a jól szervezett megelőző-programokkal kombinálva, legyőzhetővé teszi a járványt.

A másik vakcina, az Imbokodo kifejlesztése öt dél-afrikai nemzet részvételével kezdődött 2017-ben, és idén nyáron 2600 fiatal nőt – ők a fertőzésveszélynek leginkább kitettek – vontak be a klinikai kísérletekbe.

Az Imbokodo az egy konkrét altípust célzó HVTN 702-nel szemben mozaikszerűen összetevődő immunogéneket (az immunrendszer válaszreakcióját kikényszerítő anyagokat) vet be a HIV ellen,

mert a vakcinán dolgozó kutatók azt feltételezik, hogy ezzel a HIV több altípusa ellen is működőképes lehet.

A harmadik vakcina, az Imbokodóhoz hasonló elvek alapján kifejlesztett Mosaico esetében idén novemberben már nem hivatalosan meg is kezdődtek a klinikai tesztek, a jelentkezők egy csoportja már meg is kapta az első oltást.

Az Imbokodo és Mosaico is hat-hat oltásból áll, amikből az utolsó kettő tér el némileg egymástól. A két vakcina kísérletei abban is különböznek, hogy míg az Imbokodo tesztalanyai heteroszexuális dél-afrikai nők, addig a Mosaicót 3800 homoszexuális férfi és transznemű ember bevonásával tesztelik 57 helyszínen, szerte a világban (az Egyesült Államok, Latin-Amerika és Európa vesznek részt a programban). Anthony Fauci szerint nagyon fontos, hogy különböző kockázatú népességcsoportokban is bizonyítva legyen a vakcina hatékonysága.

Az Imbokodo teszteredményei 2021-ben, a Mosaico teszteredményei 2023-ban várhatóak.

