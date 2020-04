Újabb koronavírus elleni vakcinát kezdtek embereken tesztelni

A klinikai tesztek fázisába ért, ezzel embereken is elkezdik kipróbálni az Inovio nevű amerikai cég által fejlesztett koronavírus-vakcinát – írja a Techcrunch.

Az amerikai gyógyszerészeti hatóság (FDA) engedélye után az INO-4800 nevű szert az elkövetkező hetekben összesen 40 egészséges önkéntesnek fogják beadni Philadelphiában és a Missouri állambeli Kansas Cityben. Az első eredmények nyár vége felé várhatók.

Ha a klinikai tesztek sikeresnek bizonyulnak, az Inovio szerint év végére már akár egymillió vakcinát is elő tudnának állítani, hogy további tesztekben, illetve vészhelyzetben, külön engedéllyel, akár élesben is felhasználják. A vakcinák fejlesztése és a tesztek előrehaladása az új koronavírus esetén a megszokottnál jóval gyorsabban folyik, de még így is legalább egy-másfél évbe fog telni, amíg eljuthatunk a széles körben bevethető védőoltásig.

A vírus DNS-ét vették alapul

Az Inovio – néhány más biotechnológiai laborhoz hasonlóan – egy új módszerrel fejlesztette ki a kísérleti vakcinát: közvetlenül az új koronavírus DNS-szekvenciája alapján tervezték meg, és a lényege, hogy nem közvetlenül a vírussal a harcot felvevő antitestet juttatják a páciensekbe, hanem egy olyan génszekvenciát, amely segítségével maga a gazdaszervezet lesz képes kitermelni az ellenanyagot – legalábbis az elmélet és a remények szerint. Ilyen DNS alapú vakcinákat már a gyakorlatban is használnak néhány állati fertőzés kezelésére, de emberi használatra élesben még egyet sem engedélyeztek.

A cég nem a nulláról kezdte a fejlesztést, mert a mostani járványt okozó vírus rokona, a korábban szintén súlyos járványt indító MERS-vírus ellen már végigvitték egy három fázisú klinikai tesztsorozat első két fázisát, és az eredményeik akkor is ígéretesek voltak. Az Inovio új vakcinájával egy másik fejlesztéssel egyszerre, április első napjaiban kezdték meg az állatokon végzett teszteket Ausztráliában, és az első eredmények biztatónak bizonyultak.

A fejlesztést közvetett módon több kormány is finanszírozza a CEPI nevű járványügyi koalíción keresztül, illetve nonprofit szervezetek, például Bill és Melinda Gates alapítványa is támogatja a munkát.

Több ígéretes fejlesztés is folyamatban

Az Inovio vakcinája a harmadik, amely a klinikai tesztek első fázisába lépett. Március közepén az amerikai Moderna és az amerikai allergológiai és járványos betegségeket kutató központ (NIAID) közös fejlesztését kezdték el embereken tesztelni. Ezt a vakcinát szintén a DNS alapú módszerrel tervezték, és várhatóan 2021 júniusáig tart majd a klinikai tesztjei első fázisa.

A másik vakcina, amelyet már embereken tesztelnek, a CanSino Biologics és a Pekingi Biotechnológiai Intézet fejlesztése. Ez hagyományos technológiával készült, egy ebola elleni vakcina alapján, és decemberig fog tartani a jelenleg folyó tesztfázis.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése [pdf] szerint április vége felé várható egy negyedik vakcinajelölt, a BioNTech, a Fosun Pharma és a Pfizer fejlesztésének klinikai tesztfázisba lépése, míg a Donald Trump által is megkörnyékezett CureVac júniusban kezdheti az emberi teszteket. Mindkét vakcina a DNS alapú módszerrel készült.