Hogyan hat a vírus ellen az ivermectin?

Hogyan hat a vírus? És hogyan működik az ivermectin?

Dr. Tóth Sándor (1952. 11. 12. –)

virológus-immunológus.

A Szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem adjunktusa, majd az AstraZeneca Gyógyszergyár gyógyszermellékhatástan-vizsgálati szolgálatának orvosszakmai csoportvezetője volt. Nyugdíjba vonulását megelőzően a TATA Consultancy munkatársa volt. Kandidátusi fokozatát (PhD) az MTA-n szerezte.

Az új típusú koronavírus, a SARS-CoV-2 (angol rövidítés; magyarul súlyos akut légzőszervi szindróma-koronavírus 2) a Coronaviridae családba tartozó, embereket fertőző RNS-vírustörzs, amely a 2019-es koronavírus-betegség (Covid–19) kórokozója.

A vírus elsődleges behatolási kapuját a légutak jelentik, levegő útján terjed. A kórokozónak közvetett és közvetlen fertőzési formái vannak, valamint különbséget kell tennünk abban is, hogy nagy nyálcseppben, nyálcseppes aeroszolban vagy felszínen történő megtapadás segítségével jut a szervezetbe. Előbbi esetben a fertőzőképesség gyorsan csökken, utóbbi esetekben viszont a patogén sokáig virulens maradhat.

Ugyan a vírusnak vannak alternatív behatolási módjai is, de a kórokozó elsődlegesen a sejtfelszínen található ACE II. receptort köti meg. Ezt követően egy másik vírusfehérje segítségével megnyitja a fertőzni kívánt sejt, a gazdasejt kettős foszfolipid membránját, majd az örökítőanyagát a sejtbe juttatja. Lényeges, hogy a vírus NS- (nem strukturális) fehérjéi is bejutnak a sejtbe, nem elég pusztán a fertőzni kívánt sejthez való kötődés.

A nukleinsav átprogramozza a sejt természetes fehérje- és lipidszintetizáló mechanizmusait, a riboszómák (fehérjekészítő sejtszervecskék) és a mitokondriumok (energetikai központok) segítségével a sejtplazmában vírusalkatrészek gyártása és összeszerelése indul meg. Ha elegendő mennyiségű vírus képződött, a sejt pusztulásával párhuzamosan a vírusok kiszabadulnak.

Ami rendkívül érdekes és veszélyes, hogy a vírus bizonyos fehérjéi a sejtmagba is bejutnak: ezek

blokkolni képesek a sejt genomjában a sejt természetes védekezőrendszerét

szabályozó, az interferonkaszkádot programozó nukleinsavrészeket.

A vírus tehát kikapcsolja a sejt saját immunitását, amivel a regionális védekezés is megszűnik, végső soron pedig a sejtek közti riasztás gátlódik.

A szer

Az ivermectin egy félszintetikus, makrociklikus lakton antibiotikum, melynek a vírusfertőzésre háromféle hatása van:

Képes teljesen blokkolni a vírus működését. A gazdasejtbe jutva az importin α-1-β transzportfehérje komplexet gátolja, ami azért lényeges, mert ez a molekulacsoport felelős a vírus azon fehérjéinek sejtmagba juttatásáért, melyek a fentebb említett módon képesek kikapcsolni a sejt interferonkaszkádját kódoló géneket. A molekula külső felszíne zsíroldékony, azonban található benne egy pici, ionos jellegű öböl: ha két ivermectin egymással szembefordul, külső lipidburok és belső ionos mag képződik. A külső burok képes áthatolni a sejthártyán, mely egy lipid kettős réteg, az ionos mag pedig képes cinkionok szállítására, melyek a sejtbe jutva antivirális hatást fejtenek ki. Többek között ezért tartalmaz a Budapest-Covid-Protokoll és több nemzetközi javaslat is cinket.

Nemzetközi tanulmányok

Az ICON-tanulmány

A szakmailag elbírált tanulmány talán a legfontosabb és legnagyobb a vírus kutatásának történetében. Juliana Cepelowicz Rajter vezetésével a kutatócsapat azt vizsgálta, hogy az ivermectin milyen mértékben előnyös a Covid–19-ben szenvedő kórházi betegek számára. A klinikai vizsgálat szigorú és módszertanilag rendkívül precíz megfigyelési vizsgálat volt a floridai Broward Health kórházban.

Megállapították, hogy ivermectin használata mellett a SARS-CoV-2 alacsonyabb mortalitással jár, markánsan csökkenti a felépülési időt, valamint szignifikáns hatékonyságú súlyos tüdőproblémákkal küzdő betegek esetén is. Dr. Rajter és csapata most randomizált és kontrollált vizsgálat segítségével az ígéretes eredmények megerősítésén dolgozik. Az ICON-tanulmány eredményei számos protokoll alapját jelentették világszinten.

Banglades

Dr. Tarek Alam a Dakkai Egyetemen az ivermectin hatásosságát vizsgálta. A vezető főorvos-kutató azt tapasztalta, hogy 2 dózis ivermectin, valamint többnapos doxiciklinterápiát követően a betegek négy nap alatt 100 százalékig tünetmentessé váltak. A professzor 2020. augusztus 3-án eredményeit megerősítette: a Bangladesi Orvosi és Kutatási Tanács (BMRC) által jóváhagyott klinikai, randomizált és ellenőrzött vizsgálatot sikerrel végezte el, szignifikáns gyógyulási és felépülési aránnyal.

Az ivermectin és a doxiciklin kombinációs kezelése mindössze három nap alatt 50 százalékkal csökkenti a beteg tüneteit, a betegek ezt követően átlagosan négy napon belül vírusmentessé is váltak. Dr. Alam beszámolt arról is, hogy Covid–19 tesztek tanúbizonysága alapján a páciensek átlagosan négy-tizennégy napon belül 100 százalékban vírusmentesek.

Egyiptom

Az országban végzett vizsgálat az ivermectin perdöntő erejű megelőző és terápiás hatását bizonyította be. 304 páciensből 203 ivermectint kapott: a terápiát követően mindössze 15-en fertőződtek meg a betegségben. 101 páciens nem kapott gyógyszert – ebben a csoportban több mint 50 százalék fertőződött (59 fő).

100 közepes állapotú betegből 99 meggyógyult 4 napos ivermectinkezelésre, 1 állapota romlott a kezelés végére. 100 súlyos betegből 94 meggyógyult, 4 állapota romlott a kezelés végére, 2 meghalt. (A klorokinnel 9 napig kezelt 100 közepes állapotúból 74 meggyógyult, 22 állapota romlott a kezelés végére, 4 meghalt. 100 súlyosból 50 meggyógyult, 30 állapota romlott a kezelés végére, 20 meghalt.)

India

A ScienceDirectben is megjelent eredmények a WHO által is megerősített ajánlásban összegződtek, mely az ivermectin profilaktikus hatását és a kezelés fontosságát is hangsúlyozza.

A kritikus szakmai panelbeszélgetést követően az összes résztvevő orvos arra a következtetésre jutott, hogy az ivermectin potenciális molekula lehet a koronavírussal fertőzött emberek profilaxisában és kezelésében vírusellenes tulajdonságai, valamint tényleges költségei, elérhetősége, jó tolerálhatósága és biztonsága miatt.

Nemzetközi engedélyezés

Az alábbiakban nézzünk példákat arra, hogy a humán ivermectin engedélyezése milyen intézkedésekhez vezetett.

Egyiptom

Az egészségyügyi minisztérium megelőzésre is alkalmasnak nyilvánította az ivermectint kontaktokban;

Egyiptom engedélyezi az ivermectint a Covid–19 kezelésére, az egészségügyi minisztérium kezelési protokollt ad ki.

Peru

Peruban az egészségügyi minisztérium május 8-án hivatalosan beillesztette az ivermectin használatát a Covid–19-terápiás protokollba. Hivatalos dokumentum elérhető!

Az Egészségügyi Minisztérium (MINSA) egészségügyi védőfelszerelést és gyógyszert oszt az ország 17 régiójában, ivermectint is!

Nyolc perui régióban végzett felmérés alapján az ivermectin kiosztását követő időszakban drámai csökkenés állt be a veszélyeztetett korosztályok Covid–19-halálozásában;

Iquitos tartományban az ivermectin szétosztása után a halálozási ráta 0,56%-ról 0,03%-ra csökkent.

Bolívia

A bolíviai egészségügyi minisztérium engedélyezte az ivermectin használatát Covid–19-kezelésben;

Bolívia Beni régiójában (Trinidad székhellyel) ingyenes ivermectincsomagokat kezdtek kiosztani a régió lakosságának (május 20.).

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) hivatalos álláspontja szerint a gyógyszer emberi felhasználása több betegség kezelésére is engedélyezett, bár koronavírus-fertőzés gyógyítására nincs indikációja, de tiltása sem. Belgyógyász és immunológus szakorvos kollégám, Dr. Vajó Zoltán amerikai tudósító személyesen tud ugyan olyan, ivermectinnel kezelt covidos betegről, aki gyors gyógyulásról számolt be, ő maga azonban még nem adott ilyen gyógyszert koronavírusos páciensnek.

AUSZTRÁLIA

Thomas Borody professzor hatására augusztus 20-tól háziorvosok számára engedélyezett az ivermectin felírása és használata mint olcsó, generikus gyógyszereken alapuló sikeres gyógymód.

(Borítókép: Ivermectinkapszulák. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)