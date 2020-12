A humán Ivermectint (emberi felhasználásra fejlesztett antibiotikum) Magyarországon kizárólag egy rosacea kezelésére alkalmas kenőcs formájában törzskönyvezték, egyéb formája itthon kereskedelmi forgalomban nem kapható. Ennek ellenére az

egészségügyi dolgozók maguk és pácienseik számára igyekeznek beszerezni a gyógyszert,

hisz számos jelenleg alkalmazott szerek hatásossága kutatók szerint meggyőző háttértanulmányok hiányában megkérdőjelezhető. Fontos leszögezni, hogy szakjogász véleménye szerint

nem tiltja semmi az Ivermectin Humán verziójának külföldről való behozatalát.

Információink szerint azonban egyre nehezebb hozzájutni az Ivermectinhez (illetve az Ivermectin hatóanyagú Stromectolhoz), ugyanis a szer megszerzését három módon próbálják ellehetetleníteni.

A vámhatóság adminisztratív okokra hivatkozva megfeszített erővel fordítja vissza az importálni kívánt gyógyszert, melyből a legkisebb kiszerelés is 30-40 000 Ft-ba kerülhet. A megrendelőtől a hatóságok on-label orvosi igazolást kérnek (ami tömören azt jelenti, hogy az indikáció hiába Covid–19, nem koronavírus-fertőzésre, hanem pl. rühességre írja fel az orvos a gyógyszert – hisz itthon erre a diagnózisra lehet „legálisan" felhasználni). A posta saját hatáskörben, a törvényi rendelkezésektől teljesen eltérően korlátozza a gyógyszer postai küldeményként való kézbesíthetőségét és visszafordítja azt.

Mindez nagyon érdekes annak tükrében, hogy a félszintetikus antibiotikum – betegtörténetek alapján – kiválóan használható a koronavírus terápiás gyógyszereként, mint a Budapest-Koronavírus-Protokoll egyik eleme.

Egy virológus kutató szaktekintély – neve elhallgatását kérve – az Indexnek elmondta:

A több mint 68 lezárt és folyamatban lévő vizsgálat egyikében sem minősült az Ivermectin hatástalannak. Több mint húsz éve csaknem 3 milliárd doboz humán Ivermectin fogyott már el a világon – igaz más indikációban – , de a szer a mellékhatásokat tekintve a legbiztonságosabb gyógyszerek közé tartozik. Igaz, vannak esetek, amikor nem szedhető, vagy csak óvatosan adható, de szerencsére ezekből nincs sok. Alkoholt 48 órával előtte és utána is tilos fogyasztani. Az ausztrál prof. Borody (aki komoly szaktekintély a gasztroenterológusok között) teljes mellszélességgel állt ki az Ivermectin mellett és augusztustól az ausztrál háziorvosok „off-label" indikációban ugyan (scabies – magyarul rüh diagnózissal, mert a hatóságok ott sem törzskönyvezték Covid-gyógyításra), de elkezdték használni széles körben Doxycyclin és cink kíséretében. Az eredmény pedig magáért beszél (a járványgörbe mélyrepülésbe indult és azóta is a nullához közeli). Azokban az országokban, ahol széles körben használják, pl. India, Banglades, Egyiptom, nagyon alacsony a Covid-mortalitás. Üdvözöltem a minap, amikor olvastam, hogy hazai orvosegyetemek kezdenek metaanalízisbe a pozitív nemzetközi tapasztalatok és eredmények hatására.

Ivermectinnel gyógyultak meg a Covid–19-fertőzésből

Név nélkül nyilatkozó, PhD-vel és szakvizsgával is rendelkező forrásunk három beteg-gyógyulási történetet mutat be, adatvédelmi okokból a páciensek neveit álnevekkel helyettesítjük.

1. Kati (Dr, PhD, szakvizsga)

Nyár óta követem az Ivermectinnel kapcsolatos publikációkat és a külföldi kollégák tapasztalatait. Mivel már akkor nagyon meggyőző eredményeket értek el a kollégák obszervációs vizsgálatoknál, orvos lévén az EU-ban is törzskönyvezett Ivermectin hatóanyagú gyógyszert – akkor még nagyon olcsón és könnyedén – be tudtam szerezni, hogy ha szükség lenne rá, bevethető legyen. Így augusztus óta „várt" a polcon az Ivermectin. Október közepén lett rá szükségem először.

Október első két hetében enyhe hasmenéssel küzdöttem, esténként gyenge voltam. Gyanítottam, hogy akár meg is fertőződhettem, bár a PCR-tesztem negatív volt, de gondoltam, jó az immunrendszerem, nagyon magas a D-vitamin-szintem, hypertónián (magas vérnyomáson) kívül nincs egyéb krónikus betegségem, 51 éves vagyok, rendszeresen sportolok, biztosan gyorsan túl leszek rajta. Október 16-án hirtelen elvesztettem a szaglásom. Még aznap kértem egy új tesztet, aminek az eredménye 3 nap múlva pozitív lett. Ez alatt a 3 nap alatt elkezdtem köhögni (száraz, nem túl intenzív köhögés), nagyon erős fejfájásom lett, mely migrénszerű volt és hányással társult, fájt a légcsövem és szorított a mellkasom, mintha satuba fogták volna. Lázam nem volt.

Amint meglett a pozitív tesztem, bevettem 0,2 mg/kg ivermectint, 2x100 mg doxycyclint, 3x1 tbl 8mg paxirasolt, 2x 50 mg cinket, 2x 20 mg famotidint, 6000 IU vitamin D3-at, Aspirin protectet 100 mg-ot, Azelasztin orrsprayt napi 2x1-1 puffot, C vitamint 1000 mg-ot.

Gyakorlatilag órákon belül megszűnt a hasmenésem, másnapra a fejfájásom és harmadnap teljesen megszűnt a köhögésem, a mellkasi nyomásom is. A protokollt folytattam még 1 hétig, de összesen 3 adag Ivermectint kellett csak bevennem a tünetek megszűnéséig, igaz kb. még 1 hétig gyenge voltam, de napról napra erősödtem. Mellékhatást nem tapasztaltam, ahogy a több ezer kolléga közül senki sem a külföldi és hazai orvosokat tömörítő Facebook-csoportban olvasott hozzászólások alapján. Azóta teljesen jól vagyok, bízom abban, hogy pár hónapig védett is maradok, de utána 2 hetente megelőzésképpen szedni fogom az Ivermectint, hisz most már egyre több evidencia bizonyítja a preventív hatását. Egy kolléganőm – amióta én Covid-pozitív lettem – 2 hetente rendszeresen szedi 0,2 mg/kg dózisban, és noha részt veszünk egy klinikai vizsgálatban, mely során naponta több COVID-gyanús beteget szűrünk és veszünk tőlük mintát, ő szerencsére azóta is negatív. Az ismerős orvos kollégák is drukkoltak nekem, figyelemmel kísérték a betegségem lefolyását, és amikor ők is Covid-fertőzöttek lettek, saját felelősségükre szintén Ivermectint használtak, akik hozzám hasonlóan nagyon gyorsan leküzdötték a fertőzést.

2. Karcsi (Dr, 3 szakvizsga)

Ismerősöm – 1 hétig bizonytalan vírusos tüneteket produkált – orrdugulás, gyengeség, enyhe hányinger – miután a tesztje pozitív lett. 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás miatt szed gyógyszereket, 65 éves férfi. 2 nap múlva belázasodott (39 Celsius-fok), a mosdóig is alig bírt elmenni, olyan gyenge lett, erős száraz köhögése lett és nehézlégzése kezdődött, amint felkelt az ágyból. Öt napig volt ilyen magas láza, és amint a lázcsillapító hatása megszűnt, ismét 39 fok körüli lett a testhője. Ezalatt D-vitamint 2000 IU, C-vitamint 2000 mg, paxirasolt 2x1 és 2x 25 mg cinket szedett.

Öt napja tartó magas láz, száraz köhögés után jutott hozzá az ivermectinhez. A súlyosabb tünetek miatt 5 napig szedte a 0,4 mg/kg ivermectint, és mivel Doxycyclinre érzékeny, azitromycint napi 500 mg dózisban.

Az előzőleg már szedett gyógyszereket famotidinnel egészítette ki napi 2x 20 mg dózisban, aspirin protectet 100 mg dózisban és megemelte a D-vitamin dózisát 6000 IU-ra, valamint esténként 3 mg melatonint. 3 nap alatt teljesen láztalanná vált, az 5. napon megszűnt a nehézlégzése, de kb. még 1 hétig köhögött. A következő 2 hétben még gyenge volt, de mostanra visszanyerte fizikai teljesítőképességét, igaz, még nem sportol, csak rendszeresen napi 10 000 lépést tesz meg.

3. Juli (Dr, 2 szakvizsga)

Másik kollégámnál, aki egy 50 éves hölgy és közepes súlyosságú asztmában, valamint magas vérnyomás betegségben szenved, hirtelen szaglásvesztés és ízérzékelés-csökkenés alakult ki. Rendszeresen szedi a D-vitamint napi 2000 IU dózisban, fizikailag aktív, sokat mozog. Enyhe hányingeren kívül nem volt egyéb tünete. Pozitív PCR-tesztet követően azonnal elkezdte az ivermectint szedni 0,2 mg/kg dózisban, valamint famotidint, azitromycint, zinket, azelasztint és aspirin protectet szedett a fent említett dózisokban.

Az ivermectint és az azitromycint 3 napig szedte, a többi gyógyszert 1 hétig.

A szaglása és az ízérzékelése 5 nap múlva visszatért. Szerencsére nála egyéb tünet ki sem alakult, és azóta is (több mint 3 hete) teljesen jól érzi magát.

Lelkiismereti kérdés

A fenti három történetről részletesen beszámoló hiteles forrásunknak a gyógyszer használhatósága körüli nehézségek komoly gondokat okoznak.

Szörnyű látni, hogy a betegeim milyen nehezen gyógyulnak a Covid-fertőzésben, miközben súlyos szövődmények alakulhatnak ki utána. Itt egy hatékony, elhanyagolható mellékhatásokkal rendelkező, rendkívül olcsó gyógyszer, és mivel nincsenek meg a jogi feltételeim, nem adhatom nekik. Hippokratész forog a sírjában...

– mondja a kutató orvos.

