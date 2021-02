Oltások kombinációját vizsgálják a britek

Nagy-Britanniában csütörtökön vizsgálat indult annak felmérésére, hogy milyen védelmet nyújt a különböző fejlesztésű oltóanyagok egymás utáni alkalmazása – tudósított a Reuters. A kérdés, hogy az oltások keverésével is kiváltható-e a szükséges immunválasz. Ha igen, az azt jelentené, hogy jóval rugalmasan tervezhető a lakosság oltása.

A most induló toborzás során nyolcszáz 50 évesnél idősebb jelentkezőt várnak. Az első adatokat várhatóan júniusban hozzák nyilvánosságra.

Antitestek és mellékhatások

A vizsgálat során a Pfizer-vakcinával oltanak, ezután 4, illetve 12 héttel később az AstraZeneca oltását adják be, de a fordított sorrendben beadott oltások hatásosságát is vizsgálják. Bevonták továbbá a vizsgált oltások közé az orosz Szputnyik V-t is.

A végeredmény nem az oltásoknál szokásos hatékonysági ráta lesz, a szakemberek inkább az antitestek mennyiségét követik figyelemmel, illetve a váratlan mellékhatásokat figyelik.

A két oltóanyag hatásmechanizmusa teljesen más. A Pfizeré egy hírvivő RNS segítségével aktivizálja az immunrendszert, míg az AstraZeneca egy adenovírussal juttatja a szervezetbe az eredményes védekezéshez felismerendő tüskefehérjét.