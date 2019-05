Kávégyárba zárták Jehova tanúit

Oroszországban ma is üldözik Jehova tanúit, a II. világháború alatt azonban Magyarországon is bebörtönözték, internálták, verték, bűnbakká tették a keresztény kisegyházak tagjait. A szektaüldözésekkel teljesen fel akarták számolni a közösségeket, a hatósági erőszak azonban paradox módon csak megerősítette az üldözöttek hitét. A nagykanizsai tábor történetén keresztül mutatjuk be a vallási alapú internálásokat.