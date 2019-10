Hivatalosan is változott az Ivo Dzsima-i zászlóemelők ikonikus társasága

A második világháborús Ivo Dzsima-i győzelemről készült híres fotó újabb szereplőjéről derült ki, hogy tévesen azonosították – ismerte el az amerikai tengerészgyalogság.

Joe Rosenthal híres fotóján hat amerikai tengerészgyalogos az amerikai zászlót tartja magasba, hogy a Szuribacsi-hegy csúcsán kitűzze. Az egyik katona személyazonosságát tavaly pontosította három amatőr hadtörténész: kutatásukból kiderült, hogy míg korábban a tengerészgyalogságnál úgy gondolták, Rene Gagnon őrvezető van a képen, valójában Harold Keller tizedes szerepel rajta. Keller 1979-ben halt meg az iowai Grinnellben.

A történészek – Dustin Spence, Stephen Foley és Brent Westemeyer – több tucatnyi privát fotóval támasztották alá állításukat. A kérdés tisztázásába az amerikai szövetségi nyomozóirodát (FBI) is belevonták. A kutatás során előkerült bizonyítékok alapján végül most a tengerészgyalogság is elismerte, hogy Keller van a képen.

Rosenthal, az AP fotóriportere a képek elkészítésekor nem jegyezte fel a zászlót tartók nevét. A katonákat csak később, a Roosevelt-kormány kérésére azonosították. Az Ivo Dzsima-i Szuribacsi-hegynél 1945 februárjában és márciusában lezajlott csata végén készült fotón, amelyen a hat katona kitűzi az amerikai zászlót, korábban szintén tévesen azonosították John Bradley közlegényként az egyik katonát, aki valójában Harold Shultz őrvezető volt. Ezt a hibát 2016-ban javították.

A tengerészgyalogság a tévedés elismeréséről szóló közleményben kitért arra, hogy Gagnon ugyan nem tartotta a győzelmi zászlót a képen, de fontos szerepet játszott abban, hogy a zászló eljusson a magaslatra, ahol kitűzték. "Tekintet nélkül arra, hogy ki szerepelt a fotón, a tengerészgyalogság minden katonája, aki ott volt Ivo Dzsimánál, vagy a tengerről és a levegőből támogatta a szigeten folyó csatát, mindig hadseregünk dicső történelmének részese volt és lesz" – hangsúlyozta a közlemény.

A Rosenthalnak világhírt hozó fotóról mintázták az Arlingtoni Nemzeti Temetőben (Virginia állam) emelt Ivo Dzsima-emlékművet, amelyet 1954-ben avattak fel:

A Tokiótól 1200 kilométerre délre fekvő kis Ivo Dzsima-szigetnek stratégiai jelentősége volt, az amerikai hadsereg légi támaszpontot akart létrehozni rajta a Japán elleni invázióhoz. 1945. február 19-én 30 ezer amerikai tengerészgyalogos szállt partra a sziget délkeleti partján. A harcok öt héten át folytak, végül a 21 ezer fős japán helyőrség teljesen felmorzsolódott. A sziget meghódításában 6800 amerikai tengerészgyalogos vesztette életét.

(MTI/ABC News/Marine Corps Times)

(Borítókép: Universal History Archive/Getty Images Hungary)