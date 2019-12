105 éve elsüllyedt német hadihajót találtak a Falkland-szigeteknél

Híres első világháborús hadihajót találtak a Falkland-szigetek közelében, írja a Live Science. Az 1907-ben szolgálatba állt SMS Scharnhorst nagycirkáló (nem összetévesztendő a náci Németország 1939-ben szolgálatba állt Scharnhorst csatacirkálójával) az Atlanti-óceán fenekén pihent mostanáig, miután 1914. december 8-án a brit admiralitás egyik köteléke legyőzte a Császári Haditengerészet Dél-Amerika déli partjainál portyázó kilenctagú hajóraját, elsüllyesztve többek közt a nagy méretű, 144 méter hosszú, 13 ezer tonna vízkiszorítású, négykéményes páncélos gőzhajót is.

A hajó több mint nyolcszáz tengerész hullámsírja is, mivel a csatagyőztes brit hadihajók – a Scharnhorstot elsüllyesztő Invincible és Inflexible – nem foglalkoztak az ellenséges hajó tisztjeinek és legénységének kimentésével*, így a fedélzeten lévők közül mindenki életét vesztette, beleértve a parancsnokot, Maximilian Graf von Spee tengernagyot is. A Falklands Maritime Heritage Trust nevű szervezet december 4-én fedezte fel a roncsot 1,6 kilométeres mélységben egy vízalatti drónnal, aminek szonárjai egy nagy, hajó alakú tárgyról alkottak meglehetősen pontos képet. A kutatók ezután egy reflektorokkal és kamerával felszerelt kis távirányítású tengeralattjárót küldtek a megjelölt helyre, és sikerült felvételeket is készíteni az tengerfenéken nyugvó hadihajóról.

Mensun Bound tengeri régész, a falklandi csata hajói után kutató expedíció vezetője szerint rendkívüli felfedezésről van szó: "Gyakran vetődünk árnyékra, de amikor a Scharnhorst képe kirajzolódott az adatokból, semmi kétségünk nem volt, hogy a német flotta egyik hajóját találtuk meg." Miután leküldték a kamerás robot-tengeralattjárót, a tengerfenéken eléjük tárult a roncsdarabokkal teliszórt csatamező, majd rövidesen eléjük tárult a Scharnhorst is a maga teljes valójában, hatalmas, még mindig jól látható ágyúival az egykori ellenség irányába célozva.

Falklands Maritime Heritage Trust kutatói már 2014-ben, a csata százéves évfordulóján is keresték a dél-atlanti térségben elsüllyedt német hajókat, de nem jártak sikerrel. A küldetést múlt hónapban élesztették fel, amikor négy Ocean Infinity vízalatti drónt vetettek be, a legkorszerűbb szonárokkal fölszerelve. A kutatók hatalmas, 4500 négyzetkilométeres területet céloztak be, és szerencséjükre nagyon hamar rá is bukkantak a csata helyszínére, amikor az egyik vízalatti drónjuk a kijelölt keresőútvonalon haladva, a következő sávra ráfordulva elhaladt a Scharnhorst fölött.

A roncs Port Stanley kikötőjétől kb 160 kilométerre fekszik, és a felvételek alapján úgy tűnik, hogy háborítatlan állapotban vészelte át az elmúlt 105 évet. A víz alatti terület, ahol a kilenc császári hadihajó és mintegy 2200 német tengerész nyugszik, törvény védi majd, közölte Donald Lamont, a Falklands Maritime Heritage Trust elnöke. A kutatók folytatják a munkát, hogy mielőbb megtalálják a többi elsüllyedt hajót is.

*Olvasónk, Balázs ezzel kapcsolatos kiegészítése: "a csata során a két brit csatacirkáló és a Gneisenau német páncélos cirkáló ( a Scharnhorst testvérhajója) nem volt abban a helyzetben, hogy nekiálljon túlélőket keresni, a korai sötétedés és a pár fokos víz miatt pedig a kb. 40- 50 túlélőnek nem maradt esélye. A Scharnhorst a beszámolók szerint olyan hamar felborult és elsüllyedt, hogy amikor a brit hajókon eldördült az utolsó neki szánt sortűz akkor még úszott, de mire a lövedékek megtették a kb. 10 km-es távolságot addigra már fel is borult."