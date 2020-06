Így tört az utcára hatvan éve a fekete hatalom

"Rap" - 1970-es pop-pol plakát, a fekete kultúra jellegezets műfajáról, a ritmusos költészetről. A lap alján a kisbetűs szöveg: "I need tuh rap but who will LISTEN... mom's split and dad's never been / didn' have no brothas no sistuhs jus growed-UP alone / hang-ups go unspoken but they always 'round ready tuh rip mah soul apart / good times podner's rap...'man, I'd listen tuh yuh but not rat nah' / we rap of understandin' bein'... THE GREATEST THANG in the WORLD who listens? do you?" (Fotó: Charisma Chain Inc / Oakland Museum of California)