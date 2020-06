Első világháborús emlékmű lesz a hegyvidéki turulszoborból

Csütörtöki ülésén megszavazta a 12. kerületi közgyűlés azt az előterjesztést, hogy a turulszobrot első világháborús emlékművé minősítenék át, és egy új második világháborús emlékművet állítsanak a Városmajorban, a Csaba és Maros utcák kereszteződésénél, írja az Azonnali.hu.

A képviselő-testület arról döntött a lap tudósítása szerint, hogy

eltávolítják azoknak nevét a szoborról, akik valójában gyilkosságokhoz voltak köthetőek, és

megpályáztatják egy új második világháborús emlékmű megalkotását,

Az erről ítélő bizottságba meghívják mind a Magyar Tudományos Akadémia, mind a Magyar Művészeti Akadémia képviselőjét, és a szoborra biztosítani fognak 50 millió forintot.

Lakossági konzultáció nem lesz a turulszoborról, de bocsánatkérés igen, és

marad a turul a helyén, első világháborús emlékmű lesz belőle.

A 12. kerületi turulszobor körül az emlékmű 2005-ös felállítása óta forrnak az indulatok. Volt már ellene bontási határozat és a bontás elleni tömegtüntetés, a szobor azonban most is áll a hegyvidéki polgármesteri hivatal közelében, azzal az épülettel szemben, ahol 1944-ben a nyilasház működött. Bár még előtte állíttatták, a szobor mellett korábban Pokorni Zoltán, a fideszes kerületi polgármester is kiállt, azzal érvelve, hogy ha a nemzetbiztonságnak elfogadható (az Alkotmányvédelmi Hivatalnak turul van a címerében) a szélsőjobbos szervezetek által is kedvelt szimbólum, akkor nekik is az.

Tavaly novemberben, nem sokkal az önkormányzati választások után azonban váratlan fordulat történt: a kerületi polgármester, Pokorni nagyapja az emlékművön feltüntetett áldozatok között szerepel, pedig aktívan részt vett a nyilas tömeggyilkosságokban, és személyesen végzett ki több ártatlan embert is.

Pokorni Zoltán elmondása szerint korábban nem ismerte az 1945-ben meghalt nagyapja nyilas múltját, nem ő kérte, hogy kerüljön fel a neve az emlékműre. Amikor tavaly ősszel napvilágra került a történet, azonnal levetette nagyapja nevét a szobor talapzatáról, és a nyilvánosságban sem kerülte a témát. Emlékezetes a drámai beszéde, melyben elcsukló hangon vallott a gyilkosságok örökségéről:

Amikor én lettem ennek a kerületnek a polgármestere, alkalmat adott arra, hogy ha nem is jóvá tegyek – hiszen jóvátenni nem lehet –, hanem rendbe tegyek néhány dolgot. Nemcsak mint egy nyilas gyilkos unokája, hanem a kerület vezetőjeként, akinek feladata, hogy a szimbolikus dolgokban is rendet tegyen.

A Pokorni vezette kerületi önkormányzat akkor történész szakértőket kért fel, hogy nézzék át az emlékművön szereplő teljes áldozati névsort, és tegyenek javaslatot a turulszobor sorsára. A felkért szakértők az elmúlt hónapokban ezt elvégezték, pár napja pedig nyilvánosságra hozták javaslatukat, erről itt írtunk részletesebben.