1881. február 3-án született Makón, református földműves családban Galamb József, a Ford T-modell egyik tervezője, a Ford autógyár későbbi főmérnöke.

A hét gyerekes családba másodikként született fiút az a szerencse érte, hogy bátyjával együtt apja továbbtaníttatta, részben a helyi tanító unszolására. Érdeklődése a műszaki pálya felé vonzotta, és a szegedi Fa- és Fémipari Szakiskolában végzett középiskolai tanulmányai után, 1898-tól Budapesten, a mai Óbudai Egyetem jogelődjében, a Budapesti Magyar Királyi Felső Ipariskolában folytatta tanulmányait.

Az akkor három éves gépészeti szakosztály elvégzése után 1901-ben a diósgyőri Vasgyárba került műszaki rajzolónak. Borsodi munkája nem tartott sokáig, ugyanis hamarosan behívták katonának. Még ebben az évben be is vonult a haditengerészethez, Pólába (ma Pula, Horvátország). Leszerelése után Aradon a Magyar Automobil Rt.-nél dolgozott és a vállalattól kapott ösztöndíjjal utazott tanulmányútra Németországba 1903-ban. Miután értesült róla, hogy 1904-ben az amerikai Saint Louisban világkiállítás lesz fejébe vette, hogy ott valósítja meg nagy álmát, gyerekkora óta ugyanis korabeli kifejezéssel élve,

autómobilt akart tervezni.

Különböző autógyárakban vállalt munkát és amikor összegyűlt a hajójegy ára, Hamburgban két magyar barátjával tengerre szállt. Egyikük, Farkas Jenő később szintén a Fordnál dolgozott mérnökként.

Az Egyesült Államokba érkezve először egy dobozgyárban kapott munkát először . A jó kézügyességű, korábban kovács, kútfúró, harangöntő, lakatos, rézöntő, réz- és bronzműves szakmákból is képesítést szerzett Galamb, építőipari, belső faldíszítési munkák után fokozatosan közeledett céljához, és talált képesítésének megfelelő állást. A Westinghouse-nál már legalább ismét gépészettel foglalkozhatott, de egy Detroitban tett látogatást követően elhatározta, hogy ott keres állást.

A tehetséges fiatalemberre több gyár is felfigyelt és akkori helyzetét Galamb később így idézte fel „Így esett hogy három órán belül három helyre mehettem volna dolgozni”, végül 1905. decemberében a Ford Motor Company alkalmazottja lett műszaki rajzolóként. Jól jellemzi tudását, hogy hamarosan a cég új autójának, a T-modell-nek 1907-ben kezdődött tervezésébe is bevonták. Az 1908-ra elkészült jármű egyik legnagyobb műszaki újítása a bolygóműrendszerű sebességváltó volt, amelyet Galamb tervezett.

A manapság elképzelhetetlenül hosszú ideig, közel húsz évig gyártásban tartott T-modell előállítását végül 1927-ben szüntették meg ez idő alatt 15,5 millió készült belőle. Ezzel közel ötven évig a legtöbbet és legtovább gyártott autó volt, amíg a VW Bogár 2003-ben le nem taszította a trónról. Másik fő alkotása a mezőgazdaság gépesítésében óriási szerepet játszó, egyszerű és könnyű Fordson traktor volt, amelyet barátjával Farkas Jenővel együtt tervezett.

A több millió legyártott traktorból többet Magyarországra is küldött, természetesen testvérei vezették a magyar képviseletet. A T-modell utódjának szánt A-modell létrehozásában, valamint egy könnyű sportkocsi megalkotásában is közreműködött. Ezenkívül tervezett további Ford gépkocsikat, teherautókat, dolgozott prototípusokon sőt új gyárrészlegek tervezésén és fejlesztésén is. Az első világháború alatt még tengeralattjáró vadászt és könnyű harckocsit is papírra vetett, majd a Ford főmérnökeként különböző gépkocsikhoz tervezett karosszériát.

Az 1915-ben amerikai állampolgárságot kapott Galamb József

nem felejtette el magyar gyökereit.

Először 1911-ben, majd 1913-ban is járt Magyarországon. A világháborút befejeztével 1921-től indította el a már említett képviseletet és 1922 őszén, az üzletet beindítani maga is Makóra látogatott. Az eddigre már főmérnök élete érdekes módon kapcsolódott a Horthy családhoz. Amikor a kormányzó kihallgatáson fogadta a Várban, felismerte, pedig több mint 25 évvel korábban Pulában egy iskolahajón találkoztak először. Itt került szóba Horthy kisebbik fia István, az ekkor harmadéves mérnökhallgató érdeklődése a technikai újdonságok és Amerika iránt. Ahogy szokták mondani, a többi már történelem.

Azonban Galamb József nemcsak rokonlátogatásokra ékezett haza. Előadásokat tartott a Magyar Mérnök és Építész Egyletben, valamint a Műszaki Akadémián. Ezenkívül filmeket is hozott magával, amelyekkel a Ford gyárbeli sorozatgyártás elméletét és gyakorlatát is igyekezett meghonosítani. 1921-ben Makón 100 000 koronás ösztöndíjat is alapított a „szegénysorú, de jól tanuló növendékek” számára. Utolsó látogatására 1932-ban került sor, a kormányzó fogadást adott tiszteletére.

Fotó: Wikipédia Galamb József

1944-ben szívrohamot kapott, és ezután kérte nyugdíjazását. Karrierje és személye szinte összefonódott a Ford birodalom kialakulásával, míg 1905-ben a Ford cég még egy alig 300 főt foglalkoztató kisüzem volt, addig 1944-re az USA óriásvállalatainak egyik legnagyobbika lett és repülőgépektől, harckocsiig minden készült gyáraiban. Jól jellemzi a szédületes fejlődést, hogy az 1910-es években még csak körülbelül napi 250 autót gyártottak, húsz évvel később ez a szám 10 000-re nőtt.

Galamb József 1955. december 4-én, 74 éves korában, az akkor a világ egyik legnagyobb autógyártó konszernjének számító Ford vállalat nyugdíjas főmérnökeként hunyt el.