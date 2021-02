Alváshiány okozta az amerikai hadihajók baleseteit

A 2017-es év rendkívül kellemetlen haváriáinak (hajóbaleseteinek) hatása még mindig tart az amerikai haditengerészetnél. A US Navy egyetlen rendszerben álló rakétás romboló osztályának két tagja, a USS Fitzgerald (DDG-62) és a USS John McCain (DDG-56) hasonló körülmények között szenvedett balesetet, amikor teljes elsötétítés alatt hajózva civil hajókkal ütköztek - írja az amerikai haditengerészeti szemle, az USNI honlapja.

A vizsgálatok megállapították hogy a fő felelős az a rendszer volt, amely túlhajszolt, és keveset alvó tengerészeket eredményezett (rendfokozattól függetlenül), akik az óriási nyomás alatt sokszor alig néhány órát tudtak aludni naponta. Így fordulhatott elő, hogy az egyik esetben a kapitányi hídon tartózkodó hat ügyeletes közül egy sem vette észre a közeledő hajó fényeit. Mivel bizonyos rendszerek sem működtek az ütközés idején, ezért a haditengerészet teljes menedzsment, karbantartás és humán erőforrás rendszerét felülvizsgálták.

A gyors átalakítás azonnali eredményekkel járt, azonban 2017-ben létrehozott szabályzók szerint négy év után minden rendszert frissíteni kell a tapasztalatok alapján. A sebtében tető aláhozott rendszer nagyrészt kiállta az idő próbáját, és a most elvégzett felülvizsgálat egy kivétellel lényegében változás nélkül hagyta az akkor meghatározott rendszert. De hogy is néz ki ez a gyakorlatban?

A tiszteletreméltó nyíltsággal bárki számára elérhetővé tett „A legénység terhelésének kézikönyve” című kiadványban megfogalmazottak szerint békeidőben a felszíni hadihajókon szolgálók számára, ideértve a kapitányt és helyettesét az első tisztet is, kötelező a napi hét óra alvás biztosítása. Ebből öt óra, úgynevezett védett alvás, és kettő a nap másik felében hivatalosan is szunyókálásnak nevezett pihenés.

A kötelező alvással azt a haditengerészetnél kialakult rossz szokást igyekeznek megtörni, amely ráadásul mély gyökeret vert a parancsnokok között, hogy 35-40 órákat dolgoztak alvás nélkül. Ahhoz, hogy a cirkadián ritmus, azaz a nappali életmódhoz szokott ember napi ritmusa, ne boruljon fel napi 7-8 órát kell aludnia.

Fotó: 2017 Crew Endurance Handbook. US Navy Egy amerikai hadihajó három váltásának időbeosztása.

Az említett kiadvány fenti ábráján látható, hogy a 2017-es rendszer is nagyjából a késő délutáni, esti órákra összpontosította a kötelező alvást, de még így is nagyon leterhelte az amúgy is magas fluktuációval küzdő tengerészeket. Az új, felülvizsgált szabályozás szerint békeidőszakban nem kell non-stop fenntartani a harci készültséget, elég az önvédelemre alkalmas rendszerek működése. Ezzel párhuzamosan tovább enyhíti a terhelést, és kötelezővé teszi a 24 órán belüli 7,5 óra alvást. Az egyik kommentátor szerint a rendszert nem ismerőknek érdemes belegondolni, hogy egy 12 órás munkanap is kemény, de egy 18 órás már embertelen, különösen a hosszabb ideig 6-7 hónapig tartó bevetések során.

Nem véletlenül alakult ki azonban a haditengerészek túldolgoztatásának szokása. A szabadidőt egy hadihajón, amely kevés szórakozási lehetőséget tud nyújtani, nehéz eltölteni. Ráadásul jellemzően sok ember van kis helyre összezárva, amely helyzet a melegágya a személyes konfliktusoknak, különösen ha a résztvevőknek még rágódni is van idejük vélt vagy valós sérelmeiken. A fentiek miatt még előfordulhat, hogy a túl lazának bizonyuló szabályokat újra szigorúbbak követik.