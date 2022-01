Meghalt a király, éljen a király? A belső égésű motortól sokan elfordultak, de még mindig van, aki inkább továbbfejlesztené. Csakhogy jöhet a 700 forintos benzin. Megmutatjuk, hogyan kell autót bikázni a nagy hidegben, és a friss Ford Mondeóról is szólunk a Totalcar Híradóban.

A legtöbb autógyártó ma már minden erejét a villanyhajtások fejlesztésére fordítja. Most viszont bejelentkezett a megmentő, az Astron Aerospace. Ők a trendekkel teljesen szemben harcolva inkább továbbfejlesztenék a régi technikát:

A télnek közel sincs még vége, az előrejelzések szerint éjszakánként elég nagy lehet a cidri. Márpedig ez az autónkat is megviseli, az akkumulátorok jellemzően ilyenkor gyengülnek el végleg. Megmutatjuk, hogyan bikázzunk, ha másképp nem indul:

A Mondeo sokáig nagyon népszerű modell volt a Ford kínálatában. Most örülhetnénk is, hiszen az utolsó csavarig új nagykocsit mutattak be ezen a néven. Hírünkből viszont kiderül, hova szánják. Mert nem nekünk.

Akár 700 forintba is kerülhet egy liter benzin a GKI becslései szerint. A rögzített ár nem tart örökké, márpedig ha vége a stopnak, elszabadulhat a számháború:

Megjelentek a friss adatok az Európai Unió újautó-piacának teljesítményéről, és a helyzet közel sem rózsás. Csupán néhány hónap erejéig tudták felülmúlni a 2021-es eladások a 2020-as szintet, decemberben viszont nagy volt a zuhanás:

Végül pedig egy kis kitekintés a virtuális világba. A VR-forradalom még várat magára, a valóságból egyelőre nem menekülhetünk ebbe a térbe, cikkünkben az idei kilátásokat latolgatjuk:

(Borítókép: Sturcz Antal / Totalcar)