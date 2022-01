Zöld rendszámhoz is járhat 415 lóerő

A Volvo XC60 még 415 lóerővel is zöld rendszámot kaphat, de közben gondolták volna, hogy a mai szupersportautók őse az 1930-as évekből származik? Kilencven évvel később pedig összeütközött két metrószerelvény Kispesten, közben pedig készül egy csipgyár Ohióban. Egyetemisták pedig megalkották az ötajtós Suzuki Jimny-t, sőt, még egy gyönyörű Porsche prototípus is előkerült. Totalcar Híradó.

Öhlins futóművel, gigantikus fékekkel és 415 lóerővel fenyeget a Volvo XC60 Polestar. Mivel tölthető hibrid, ehhez tartozik egy kicsit cinikus zöld rendszám is. Meg egy hobbiterepjárótól elég rideg 4,8 másodperces százas sprint.

A mai szupersportautók felépítésének alapjait fektette le egy alig ismert Alfa Romeo az 1930-as években. Csőváz, középmotor, hátsókerékhajtás és áramvonalas karosszéria jellemezték a rejtélyes Tipo 163-at, amiről még azt sem lehet tudni, hogy létezett működőképes példány belőle vagy sem:

Összeütközött két metrószerelvény az M3-as vonalon, Kőbánya-Kispestnél. Személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentősnek tűnik. A vizsgálat még tart.

Ohio államban tervezik megnyitni a világ legnagyobb csipgyártó üzemét, hogy ellensúlyozzák az Ázsiába tolódott gyártást. A mostani hatalmas befektetés az Intelé: egy gyárba invesztálnak, ami idővel a világ legnagyobbjává bővülhet.

Egy csapat egyetemista elkészítette az ötajtós Suzuki Jimny-t, amit a gyártó is ígér, de még nem mutatták be. Ha már úgyis nekiláttak az átalakításnak, akkor már a futómű se maradt érintetlen, illetve sok egyéb extrával is felszerelték a hosszított Suzukit.

Tudták, hogy a Porsche 911 neve eredetileg 901 lett volna, de a Peugeot közbeszólt és ezért került a középső nulla helyére is egy egyes? A belépőmodellnek szánt 902 is így lett 912, ebből mutatunk most egy gyönyörű állapotban lévő prototípust, ami egyike a hat elkészült példánynak.