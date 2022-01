Monacói Trabanttól az álmok megvalósításáig

Egy monacói trip alkalmával nemcsak különleges Ferrarikba és Lanciákba botlik az ember, de néha szembejön egy-egy igazi különlegesség is – például egy kétütemű Trabant. De ha anyu Citroën Méharival jár, egy keleti blokkos tragacs sem olyan meglepő választás. A tulajdonos mesélt nekünk a sztorijáról.

A Totalcar alapvetően autókról gyárt tartalmakat, de sok esetben nem maga az autó a főszereplő, sokkal inkább a tulajdonos. Galgóczi Péterrel és az ő versenyzésre átalakított kombi Mercedesével is ez a helyzet, mindenképp kattints bele a videóba.

Az érzelmek után a szabálykövetésre kanyarodtunk rá: bár sok minden kering az igazoltatásról/rendőri ellenőrzésekről, a belengetett változtatások megkavarták az embereket. Az Autójogász segítségével tisztába tettük a dolgokat, elmondjuk, mi mindennek kell nálad lenni az autóban, de a másik oldal, a rendőr kötelezettségeit is átvesszük.

Nyers autós tartalom is készült vasárnap, a kisautós szegmens sokáig meghatározó típusa, a Nissan Micra kap hamarosan elektromos utódot, ami Renault-alapokra fog épülni, és most már képeket is mutattak róla.