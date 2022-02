Megérheti az öreg autó, amely szinte még új, amikor annyiért kínálják, mint a jóval fiatalabb, egy generációval újabb, de átlagos futású társait? Egy 2004-es, 19 ezret futott Corollán és egy 2008-as, 221 ezret futott Aurison keresztül mutatjuk be a különbségeket. Még videó is készült az összehasonlításról.

A Škoda Enyaq iV kupésított tetővonalat kapott, miközben megjelent egy új, erősebb változata is. A gyáriak szerint a rendelkezésre álló tér nem csorbult sokat, az alaktényező viszont sokkal jobb lett. És az villany-Škodák között ez az első, amelyből készül RS.

Az Aston Martin is újított egy már meglévő típusán, most a DBX-et frissítették, nem is akárhogy. Az új DBX707 az eddigi legvadabb változat lett, és ahogy a neve is sugallja, elképesztő, 707 lóerős teljesítménnyel gyötri a talajt.

Bécsből pedig kitiltanának mindent, amit benzin vagy gázolaj hajt. Egyelőre előterjesztésről van szó, de ha elfogadják, 2040-re eltűnhetnek a hagyomány hajtású autók az osztrák város útjairól.

A végére pedig egy nagyon drága és részletes cukiság: a detroiti Slot Mods Raceways nevű cég elkészítette a Fiat legendás torinói gyárának kicsinyített változatát. A hihetetlenül részletes gyár tetején kicsi Fiat 500-asok szaladnak körbe-körbe. Az ára is legalább olyan mellbevágó, mint a munka minősége: nagyjából 70 millió forintnak megfelelő dollár.

