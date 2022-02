A Lamborghini kívánatos tárgy, de a tolvaj nem volt elég bátor ahhoz, hogy az egész autót meglovasítsa. Így is jól járt, a kerekekkel és az első fékekkel is tízmillió fölötti kárt okozott.

A Nissant is sújtja a chiphiány, emiatt a kereskedők kínálata is szűkös. Egyikük úgy érezte, hogy az anyacég túl közel nyitott újra egy korábban bezárt kereskedést. Az elhappolt vásárlók miatt beperelte a céget – elvileg joga is van hozzá.

A Lego Raptor nem csak gyerekeknek szánt termék – és még csak nem is dinoszaurusz –, hisz a Technic terepjáró komoly, többnapos építést igénylő szett. Nekiveselkedtünk, megérdemelte a tizennyolcas karikát.

Norvégiában az adózási feltételek és a támogatások miatt hihetetlen sebességgel terjednek a villanyautók, a mérleg másik serpenyőjében viszont gyorsan zsugorodik a hagyományos motorral szerelt autók aránya.

A Toyota 2000GT önmagában is legenda, több millió dollárért szoktak gazdát cserélni a szebb példányok. Az amerikai versenyszereplésre maga a Shelby készített fel hármat a szép ívű kupéból, az egyik közülük rekordáron kelhet el márciusban.

Kitartó rajongótábora van a Ford közepes szedánjának, a Mondeónak, ám a vásárlói ízlés változásával mennie kellett. Kínában él tovább a típus, de a közkedvelt kombi formát már csak virtuális formában láthatjuk.

Kép forrása: Autoevolution.com