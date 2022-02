Vajon kárt tesz a dízelbe való olaj egy benzinmotorban? És mit tud jobban az elektromos Mégane, mint a konkurensek? Hát nem azt, amit a gyártó ígért, de a Totalcar Híradóból kiderül az igazság. Meg az is, hogyan váltja le kétajtósait egy csapásra a Mercedes.

Örök probléma: dízelt a benzinesbe? Mármint nem gázolajat a 95-ös helyett, az nyilván hatalmas melléfogás. Motorolajról van szó: ha maradt egy kanna jó minőségű kenőanyag, beletölthetem másba is, mint amibe igazából való? Kiderül az Olajdoki válaszából:

GTI szintű vezethetőséget és hosszú hatótávot ígért a Renault a Mégane E-tech Electric bemutatásakor. Végre megérkezett a tesztautó is, és kiderült, hogy valamit tényleg nagyon tud az autó, csak nem pont az az erőssége, amit annak idején beharangoztak:

A maga kategóriájában az egyik legolcsóbb modell a használtpiacon a Peugeot 307, igaz, nem túl jó a híre. A Fotelnepperben ezúttal is lehet tippelni, milyen titkok derülnek ki az autóról:

Egyszerre több modelljét is – lényegében minden kétajtóst – egyetlen újdonsággal váltaná le a Mercedes. Erről az autóról most kémfotók is készültek:

Nem kifizetődő ma Magyarországon Fiat Seicentónak lenni. Emlékezhetünk, hogy nemrég a debreceni ékszerrablók menekültek ilyen kiskocsival, most pedig egy ételfutár autójára támadt egy részeg garázda:

(Borítókép: Bolla György / Totalcar)