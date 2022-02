Villanyrolleres emberkísérlet és észak-koreai autós körkép

Minden összejött péntekre: megírtuk, hogy mire nem való az elektromos roller, egy monstre cikkben mentünk utána a Kim-dinasztia rezsimjének, de egy faborításba rejtett kijelzőről is szót ejtettünk. Ja és lemértünk egy V8-as óriás-Jeepet.

Az autókba szerelt kijelzők mostanában kezdenek elburjánzani, lassan az ülést is monitorok borítják. A Continental most új megoldást kínál, ami ízlésesen rejtőzik a hagyományos felületek mögé.

A chiphiány miatt amúgy is szűkös az autókínálat, így aztán különösen fájó tud lenni, ha kigyullad, és szabadon sodródni kezd az óceánon egy többezres Volkswagen/Audi/Porsche-szállítmány. Most mégis ez történik.

Mindenkinek tele van a töke a városban szerteszét hagyott elektromos rollerekkel, pedig alapvetően nincs velük baj. Fogtunk egyet, és rendesen kipróbáltuk: konkrétan 35 kilométert mentünk vele.

Dél-Korea autóiparát ismerjük, manapság már egyre többen szeretjük is, de az északi szomszédról teljesen más kontextusban szokott szó esni. Most mélyen, csillagászati távcsővel lestünk be a demilitarizált zóna és a városi legendák mögé.

De hogy ne vigyük túlzásba a komolykodást, mérőpadra tettünk egy igazi amerikai batárt, a Jeep Grand Cherokee-t, abból is egy 6,1 literes V8-assal szerelt változatot.

Ajánlókép: Papp Tibor