Ezeket a páncélosokat használják az orosz–ukrán háborúban

Nagyon hasonló páncélosokat használnak az ukránok és az oroszok is a háborúban. A Totalcar Híradóban ezeknek a technikai sajátosságait mutatjuk be, továbbá beszámolunk arról, mely autógyártók vezettek be korlátozásokat Oroszországgal szemben, és az új villanymotorok jellemzőiben is elmélyülünk.