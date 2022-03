Durva lesz a benzinárstop vége

Egy liter benzinért 594, egy liter gázolajért 640 forintot kellene fizetni szerdától, ha nem lenne árstop. A kérdés most már csak az, meddig maradhat a korlátozás, és mennyire fog fájni, ha véget ér. Vélhetően eléggé:

A Ford Mondeo második generációja nem különösebben jó hírű autó, amit nagyrészt a kényes dízeleknek köszönhet. Viszont az erős, benzines ST220 már más kávéház, ugye? A Fotelnepper e heti részében lehet tippelni!

A Volvo is megy a trenddel, naná. Ha a vevőknek erős villanyautó kell, megkapják. Szabadidő-autó, kupés tetővonallal? Azt is! A C40 Recharge ezt egyedül is tudja, csakhogy igazán zöld kizárólag tehetősek kezében lesz:

Minden eddiginél modernebb elektromos autó fejlesztésén dolgozik a Volkswagen. Ehhez pedig egy szupermodern gyár is dukál – azt Wolfsburgban húzzák fel a németek:

Teszteltünk egy kamerát, amely mindent megígér: előre és hátra is lát, sőt éjszaka is jól működik, tartozik hozzá nagyon jó minőségű kijelző is. Ha hozzátesszük, hogy olcsó is, akkor azért már lehet sejteni, hogy valami sántít ebben a történetben:

(Borítókép: Bolla György / Totalcar)