A 30 éves magyar Opelre és a világ legnagyobb repülőjére emlékezünk

1992. március 13-án készült el az első magyar gyártású Opel Astra, azaz vasárnap töltötte a harmadik X-et. Talán ennél is nagyobb évforduló, hogy a modern kori magyar autógyártás is ekkor kezdődött.

Az orosz–ukrán konfliktusban rengeteg értelmetlen civil áldozat esett és esik most is, eközben egy igazi kuriózum is elpusztult: az An–225 Mrija a világ egyik legnagyobb repülőgépe volt, részletes cikkben mutattuk be a történetét.

A pedálos kisautókhoz, azon belül is a Moszkvicsokhoz sokan kötnek gyerekkori emlékeket, az ilyen érzelmi töltettel bíró tárgyak pedig gyakran kapják meg a kellő törődést. Most egy profi felújításról került elő egy videó.

Az STI-modellek harminc éve jelentik a Subaru csúcsát, de az emissziós korlátozások nem ismernek kegyelmet: a mostani platformra biztos nem készül ilyen változat, a típust csak az elektromosítás mentheti meg.

Amikor egy gumigyár a legnagyobb teljesítményű sportabroncsait mutatja be, annak megadják a módját. Most épp a Continental tett így, Portugáliába utaztatta Anti kollégát, a felgumizott autók közé pedig N-es Hyundaiok és 911-es Porschék is jutottak.

