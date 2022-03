Így rontod el az autóvásárlást

A használtautó-vásárlás több okból is nehéz ügy. Egyrészt nehéz megtalálni a megfelelőt, másrészt, ha sikerül is, még mindig lecsúszhatunk róla. Cikkünkben rámutatunk pár hibára, és tippeket adunk azok elkerülésére:

Nem szállít több alkatrészt Oroszországba a Bosch. A cégnek nagy üzleti érdekeltsége van az országban, azonban úgy értesültek, ezeket az alkatrészeket harcjárművekhez is felhasználják:

Félmilliót futott tucatautó? Azzal biztosan csak a baj lehet – vágják rá sokan, mások meg nem zavartatják magukat, simán megveszik. Hamarosan kiderül, kinek van igaza, de előbb nézd meg a Fotelnepper friss adását, és tippelj, mi baja lehet a G Astrának:

Hazánkban is elérhető a Mercedes olcsóbb elektromos szedánja. És itt az olcsóbbat tegyük is gyorsan és többszörösen idézőjelbe, hiszen az alapár is közelíti a 29 millió forintot:

Puli – tipikusan magyaros dolog ez, még akkor is, ha nem a kutyára gondolunk. Az egyetlen hazai autómárka történetét dolgoztuk fel ebben az írásban:

Ez a Dacia Duster pedig valamiért furcsa. Ránézésre sem stimmel valami, de állítólag ebben a karosszériában tesztelik álcázva a következő Alpine technikáját. Naná, hogy az is egy SUV lesz:

