Vezetéstechnikai tippeket adunk, hogy miként lehet spórolni az üzemanyaggal, közben a Tulaj a pályán legfrissebb részében egy nem épp takarékos BMW szerepelt. Ha hideg van, a villanyautóknak is meggyűlik a bajuk a fogyasztással, de pontosan mennyivel kevesebbet tudnak ilyenkor? Továbbá egy eszméletlenül szóló Aston Martin és egy ügyes parkolási rendszer a mai Totalcar Híradóban.

A 480-as üzemanyagár se kevés, de mi lesz a helyzet akkor, ha a hatóságilag maximált árat eltörlik, és jelentősen többe fog kerülni egy liter benzin vagy gázolaj? Például a meglévő autóval el lehet kezdeni spórolni. És hogyan lehet ezt megcsinálni? A cikkből kiderül!

A kontraszt kedvéért pedig itt a Tulaj a pályán legfrissebb epizódja, amelyben nem épp egy takarékos autóé a főszerep: egy BMW 760Li szaladt körbe a pályán, amelynek a szíve egy 6 literes, szívó V12-es. De milyen időt tud egy ilyen hatalmas autó egy ennyire szűk és technikás pályán?

Szinte már köztudott, hogy a villanyautók nem viselik jól a hideg időt, hamarabb lemerülnek. De mennyi is az a hamarabb? Az Autocar több modell esetében is megvizsgálta, hogy mekkora negatív hatása van a hidegnek az elektromos autók hatótávjára.

Bahreinben egy eszméletlenül szóló Aston Martin lopta el a show-t, amely ráadásul még csak nem is az F1-es. A kívülről is letaglózó Aston Martin Valkyrie azt az időszakot idézte fel, amikor még az F1-es autókban is V12-es szív dobogott.

Egy jól működő parkolási rendszert vettünk górcső alá, amely Olaszországból származik. Az elsőre furcsának tűnő színes jelölések mögött logikus elgondolások vannak, amikkel a helyiek és a turisták is elégedettek.